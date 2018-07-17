'Dr. Bumbum': namorada é presa suspeita de ajudar em procedimento

Renata, a técnica de enfermagem Rosilane e Denis Crédito: Reprodução

A namorada do médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido nas redes sociais como "Doutor Bumbum", está presa na 16ª DP (Barra da Tijuca). Renata Fernandes Cirne, de 20 anos, foi detida no domingo. Ela fez um curso de técnica de enfermagem em São Paulo, que não concluiu, e é suspeita de ter ajudado no procedimento que resultou na morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos. Renata teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça.

 Estou surpresa como todo mundo. Ele sempre dizia que não era uma prática cirúrgica, que era algo simples, apenas laboratorial  disse ela, na delegacia.

Renata contou que Denis cobrava R$ 20 mil por procedimento. Ela também alegou que trabalhava apenas como secretária, marcando consultas:

 A função que eu exercia no escritório do Denis era secretariado. Eu não ajudava ele em nenhum procedimento.

A jovem disse que depois souberam da morte de Lilian, os parentes da bancária foram avisados  a delegada negou que isso tenha acontecido. Ela afirmou que Denis costumava fazer procecimentos na cobertura dele, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

MÉDICO É CONSIDERADO FORAGIDO

A polícia continua à procura do médico. Ele teve a prisão decretada pela Justiça e é considerado foragido.

A delegada Adriana Belém, titular da 16ª DP, contou que Renata ajudou Denis a levar Lilian da Cobertura dele para o hospital.

 Quando ele soube que ela havia ido a óbito, sumiu  disse a policial.

Renata, Denis, a mãe do médico, Maria de Fátima Barros, de 66 anos  também médica, mas teve o CRM cassado , e a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva, de 24, que a polícia afirma ter participado do procedimento de Lilian, foram indiciados por homicíido qualificado e associação criminosa. Além de auxiliar Denis, Rosilane também trabalhava como empregada doméstica para ele, de acordo com a polícia.

 A minha intenção é que as fotos sejam bastante divulgadas para que as pessoas façam denúncias e ajudem a polícia a encontrar os dois  disse a delegada, que não acredita na hipótese de Denis ter saído do país.

ENTENDA O CASO

Lilian Calixto veio para o Rio, de acordo com a família, para procedimento estético Crédito: Reprodução





Lilian Calixto saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para realizar um procedimento estético nos glúteos no sábado, dia 14, segundo seu enteado. Após a intervenção plástica na cobertura de Denis, de acordo com a família da vítima, a mulher passou mal e precisou ser atendida no hospital Barra D'or, também na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu.

Após dar entrada no hospital, o quadro clínico de Lilian piorou. Ela passou por quatro paradas cardiorespiratórias, sendo que na última não respondeu às tentativas de ressuscitação. A morte da bancária foi constatada por volta das 1h12 do domingo. Ainda segundo o depoimento, no mesmo dia da internação, o médico recolheu os pertences da paciente (um anel de prata com pedra, uma aliança dourada, um anel de prata, um cordão prata com pingente, uma blusa de manga, uma blusa de alças, um par de tênis e um sutiã) e se retirou do hospital.

MAIS DE 600 MIL SEGUIDORES EM REDE SOCIAL

Lilian foi atendida por Dr Denis em procedimento estético na região dos glúteos Crédito: Reprodução





Com contas ativas em diversos sites para a divulgação dos resultados de procedimentos estéticos, Denis é conhecido como Doutor Bumbum nas redes sociais, que já é seguido por quase um milhão de intenautas. Só no Instagram, por exemplo, são 647 mil seguidores. No Facebook, cerca de 50 mil, entre as páginas pessoais e profissionais, e 1,5 mil inscritos no Youtube.

Em meios a posts de dicas de beleza, alimentação e procedimentos estéticos, como a bioplastia  carro-chefe de Denis  o médico publica os famosos "antes e depois" das cirurgias e procedimentos. O médico diz em uma postagem que o apelido "Doutor Bumbum" foi criado pelas próprias pacientes.