'Barata a vida humana no Brasil', diz Moro

O ministro mostrou indignação após a liberação do benefício dado ao assassino do menino João Hélio

Agência Estado

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 19:49

 - Atualizado há 6 anos

Ministro Sérgio Moro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil | Arquivo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, retuitou nesta sexta (30) a escritora Glória Perez e indignou-se com o benefício concedido a um dos assassinos do menino João Hélio. "Responsável por assassinato brutal de criança, embora condenado a 39 anos de prisão, foi na prática libertado após dez anos. Barata a vida humana no Brasil. Em outros países, seria perpétua".

João Hélio, de sete anos incompletos, foi arrastado por sete quilômetros pelas ruas da zona Oeste do Rio e morto em 2007. Nesta quinta (29) um dos acusados, o 'Carlinhos sem pescoço', condenado a 39 anos de reclusão, ganhou direito a cumprir pena em casa, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele estava preso havia 10 anos e meio.

A medida provocou a repulsa de Glória Perez, que defendeu o pacote anticrime de Moro. O projeto Moro mira sufocar o crime organizado, a corrupção e a criminalidade violenta, mas encontra sólida resistência no Congresso.

"Que venha o pacote do Moro, para que nunca mais a extrema crueldade contra uma criança seja premiada com a impunidade!", tuitou Glória. "Condenado a 39 anos de prisão pela morte do menino João Hélio ganha benefício para cumprir pena em casa". Moro retuitou Glória. "O projeto de lei anticrime, se aprovado, impediria essa vergonhosa injustiça". 

