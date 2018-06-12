'Alguém te diz o que você queria ouvir', diz ministra sobre fake news

Ministra Cármen Lúcia, disse nesta segunda-feira, 11, que as fake news (notícias falsas) podem não ser uma novidade Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, disse nesta segunda-feira, 11, que as fake news (notícias falsas) podem não ser uma novidade, mas prosperam porque alguém te diz o que você queria ouvir e ouve, portanto, sem criticar. A ministra tratou do tema no encerramento do seminário 30 anos sem Censura  A Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa, realizado em Brasília.

Fake news pode não ser uma novidade, mas pra quem é do interior como eu, já deve ter visto algum mascate numa praça gritando e, eu digo tranquilamente, porque eu adoro uma praça e gente, pode ser essa aqui ou de Espinosa (cidade onde a ministra passou a infância), tem a mesma graça, ele vai gritando, se aproxime, freguês amigo, que aqui tem uma planta que não deixa cair cabelo, não deixa cair alegria, não deixa cair sua esperança. Deve ser fake news mesmo, porque minha esperança não depende de uma planta, comentou a ministra.

Na avaliação de Cármen Lúcia, as pessoas tendem a querer que alguém nos entregue aquilo que é a ilusão da segurança de alguma possibilidade concreta e imediata de ser feliz.

Talvez a fake news prospere porque alguém te diz o que você queria ouvir ou não precisa de pensar e ouve, portanto, sem criticar. E ai eu ponho a questão da liberdade mesmo, antes da liberdade de expressão, quem abre mão da sua liberdade não tem segurança, não tem capacidade crítica e está fadado ao efeito manada, disse Cármen.