'É porrada. Confronto vai ser direto', diz presidente do PSL Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos principais integrantes da equipe do candidato ao Planalto Jair Bolsonaro, o advogado Gustavo Bebianno, presidente do PSL, disse ao Estado neste domingo, 7, que há confiança numa vitória ainda no primeiro turno e, num eventual segundo turno, o tom da publicidade e dos discursos de campanha é de mobilização e foco no ataque aos concorrentes.

É porrada, afirmou. Se tiver um segundo turno, o confronto vai ser direto. Com o PT não tem conversa, ressaltou. Vamos com força, não vamos ter piedade com os erros e os males do PT.

Na conversa com a reportagem, Bebbiano disse que, durante a campanha, os petistas foram desleais e baixaram o nível. A estratégia para um eventual segundo turno está preparada.