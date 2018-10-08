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Sobre 2º turno

'É porrada. Confronto vai ser direto', diz presidente do PSL

Advogado Gustavo Bebianno afirmou, porém, que acredita na vitória no primeiro turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 21:10

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 21:10

'É porrada. Confronto vai ser direto', diz presidente do PSL Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Um dos principais integrantes da equipe do candidato ao Planalto Jair Bolsonaro, o advogado Gustavo Bebianno, presidente do PSL, disse ao Estado neste domingo, 7, que há confiança numa vitória ainda no primeiro turno e, num eventual segundo turno, o tom da publicidade e dos discursos de campanha é de mobilização e foco no ataque aos concorrentes.
É porrada, afirmou. Se tiver um segundo turno, o confronto vai ser direto. Com o PT não tem conversa, ressaltou. Vamos com força, não vamos ter piedade com os erros e os males do PT.
Na conversa com a reportagem, Bebbiano disse que, durante a campanha, os petistas foram desleais e baixaram o nível. A estratégia para um eventual segundo turno está preparada.
Estamos preparados para o confronto, disse. Uma pacificação será necessária, na avaliação do presidente do PSL, mas isso deverá ocorrer apenas depois do resultado final das urnas, num eventual governo. Depois das eleições a coisa é diferente, disse. É governar para todo o Brasil, afirmou. O País tem que se pacificar para o bem de todos.

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