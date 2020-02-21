Bolsonaro garante privatização dos Correios e leitores reagem

Correios estão na lista de privatizações do governo federal Crédito: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro , em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, falou sobre as privatizações em seu governo. Ele revelou que algumas instituições não serão vendidas na sua gestão, sem citais quais seriam elas. Mas enfatizou que os Correios devem ser desestatizados. " Os Correios caminham para a privatização . Até porque foram foco no passado de grandes escândalos. E também é monopólio que não pode ter prejuízo", disse.

No perfil de A Gazeta no Facebook, os leitores se manifestaram sobre a afirmação do presidente. Não houve consenso: houve aqueles que comemoraram o compromisso firmado por Bolsonaro, ressaltando principalmente a necessidade de melhorar os serviços prestados pela empresa estatal, mas também os que criticaram, reforçando que a atuação dos Correios em todo o território brasileiro é algo que pode estar em risco com a privatização. Seguem, abaixo, alguns comentários selecionados.

Que ótimo! Do jeito que está não pode continuar. As correspondências chegam com um mês de atraso. Péssimos serviços!

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A unica empresa do mundo que quebrou sem concorrência!! #reformaja Péssimos serviços prestados à população, chega deste monopólio!! (Maria Emilia Souza)

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Quero ver que empresa privada vai enviar encomendas para áreas isoladas, tomando prejuízo, só para atender a população, porque os Correios atendem todo o território, até tomando prejuízo, só para prestar serviço à população. (Helter Boina Marin)

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E a entrega do Brasil aos estrangeiros continua. Esse sujeito só permanece no cargo porque serve ao "mercado". (Fredson Rodrigues Ribeiro)

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Os funcionários pagam, né? Confesso que sempre fui muito bem atendido. Tomara que mantenha o atendimento, tenha preços iguais ou menores e que preserve os bons empregados. (Delson Bourguignon Braz)

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Pra ontem. Se não quer que isso ocorra, ainda dá tempo de melhorar esse monopólio. (Graciela C. Sueth)

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Parabéns, já demorou! Que venha a Petrobras!!!! (Jean R Mirandola)

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Estão achando mesmo que ao privatizar os Correios as coisas vão melhorar? Rsrsrsrsrsrsrsrsrsr não acredito nessa hipótese. Acredito que os serviços prestados ficaram ainda mais caros e terá muitas restrições. Esperar pra ver. Brasileiros não aprendem nunca. (Alessandra Cohen)

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Veja Também Privatização é necessária para melhorar os serviços dos Correios?

Tá até demorando, devia ser um dos primeiros, total falta de respeito com o cliente. (Lucas Xavier)

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Rapá. O carteiro foi fazer uma entrega lá em casa hoje. A bike dele estava só a ferrugem. Pedi pra tirar foto e ele não deixou , com medo. Correios virou uma verdadeira sucata. Fora os carros e vans que não têm um ar-condicionado. PRIVATIZA JÁ!!!!! (Joao Paulo Barcelos)

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Correios... já passou da hora de privatizar. Empresa pública inchada e ineficiente. (Jorge Arnoni)

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Vai ficar ótimo, igual ao serviço da ECO 101 KKK (Sorieldo Engelhardt)

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Muito bem... Tem que privatizar tudo, já vimos que onde tem brasileiros no comando o rombo é grande e acaba sobrando para o povo pagar. Só serve para fazer dinheiro para patrocinar campanhas políticas. (Ana Paula Bernardino)

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