Funcionários dos Correios suspendem greve

Os trabalhadores da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) haviam iniciado a paralisação para buscar uma negociação sobre o reajuste salarial de 3,43% e sobre a manutenção de benefícios -como ter os pais como dependentes no plano de saúde, continuidade de percentual de férias em 70% e vales alimentação e refeição.