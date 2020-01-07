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Privatizações

Bolsonaro diz que pretende privatizar Correios, mas reconhece dificuldade

Ele também afirmou que não tem como garantir que conseguirá viabilizar a venda da estatal até o final do seu mandato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 16:39

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 16:39

Bolsonaro diz que pretende privatizar Correios, mas reconhece dificuldade Crédito: Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, reconheceu que enfrenta dificuldades para privatizar os Correios e outras empresas públicas. "Não são fáceis as privatizações. Até o próprio Correio que a gente quer privatizar, mas tem dificuldade", disse.
Ele também afirmou que não tem como garantir que conseguirá viabilizar a venda da estatal até o final do seu mandato.
"Se eu pudesse privatizar (os Correios) hoje, privatizaria. Mas não posso prejudicar o servidor dos Correios", disse o presidente na manhã desta terça-feira, 7, ao sair do Palácio da Alvorada.
Bolsonaro lembrou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determina que a venda de empresas-mães precisam passar pelo Legislativo e outras questões que encara como empecilhos para dar sequência às privatizações, entre elas o controle do Tribunal de Contas da União (TCU).

"E aí você mexe com centenas, milhares, dezenas de milhares de servidores, é um passivo grande. Tem que buscar solução para tudo isso. Não dá para jogar os caras para cima, eles têm que ter suas garantias, além de que tem que ter um comprador para aquilo, tem o Tribunal de Contas da União com lupa em cima de você. Não são fáceis as privatizações", declarou o presidente da República.

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