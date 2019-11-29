Black Friday faz dez anos de Brasil: será que vendas no ES vão bombar?

Consumidores tendem a comprar mais na Black Friday Crédito: Unsplash

Desde a Revolução Industrial, quando passou a ser possível produzir bens em grande quantidade e a custo mais baixo, a magia do consumo seduz cada vez mais. Indústria, comércio e serviços interagem incessantemente, e todo dia aparecem novos estímulos para o cidadão gastar dinheiro. Criou-se a civilização do ter, do possuir. Nesse contexto, a Black Friday completa dez anos de Brasil. Com enorme sucesso. Tem salvado muitas lojas de situações críticas, e permitindo às populações não abastadas acesso a determinados bens, com menos sacrifício financeiro.

A primeira edição da BF no território brasileiro ocorreu em 28 de dezembro de 2010. Foi 100% on-line. As redes varejistas que aderiram ofereceram condições atrativas somente no e-commerce, e reuniu mais de 50 lojas. Dez anos depois, a Black Friday está consolidada como uma das maiores festas anuais do varejo em todo o país. É ansiosamente esperada tanto pelos consumidores quanto pelos comerciantes. Vendas frenéticas fluem on-line e nas lojas físicas. Não raramente, multidões passam a noite nas calçadas esperando abertura de estabelecimentos.

Bancos também aderem à onda gigantesca, com opções de investimentos mais rentáveis e mais acessíveis. Restaurantes e bares também surfam. E a duração das promoções já não é de apenas um dia, como antigamente. Agora, desde o início de novembro jorram ofertas e descontos. Criativo (como sempre!), o brasileiro criou o esquenta Black Friday, antecipando e estendendo o seu dinamismo.

Dados de algumas pesquisas dão certa ideia do gigantismo da Black Friday no Brasil: em 2018, acumulou quase 4 milhões de posts em sites e redes sociais, ultrapassando as festas de fim de ano. Para 2019, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima que somente o segmento de e-commerce deve faturar mais de R$ 3 bilhões no evento deste ano. Imagina se a economia estivesse robusta e não chocha, como hoje, esperando pibinho inferior a 1%...

No Espírito Santo, a expectativa dos lojistas para a Black Friday 2019 é de aumento entre 10% e 15% nas vendas em relação ao ano passado, dependendo do segmento. Este é o cálculo da Fecomércio-ES. No ano de 2018, o mês de novembro registrou uma alta de 10,7% no volume de negócios, comparativamente ao mesmo mês de 2017. A possível realização desse impulso chega em momento oportuno. Vem contrabalançar prejuízos. Expressiva quantidade de estabelecimentos comerciais sofreu vultosas perdas neste mês, provocados pelo excesso de chuva na Grande Vitória, e em diversos municípios do interior.

Pelo menos quatro razões concretas (quantidade razoável, não é?) avalizam a expectativa de uma Black Friday melhor para o comércio em 2019 do que no ano passado. A primeira - e, certamente, a principal no Espírito Santo - é o saldo de 20.298 vagas de trabalho no mercado formal, acumuladas de janeiro a outubro deste ano, de acordo com o IBGE. Este número é 14% superior ao registrado em igual período do ano anterior. Mais do que óbvio: sem esse avanço, o cenário seria muito mais adverso para o Estado.

Veja Também No clima da Black Friday, confira bares e restaurantes com promoções

Os três demais motivos de otimismo são de âmbito nacional. Veja: a) a liberação de recursos das contas do PIS/Pasep e do FGTS, dinheiro que já está ampliando o consumo, segundo a Fecomércio-ES; b) os juros cobrados atualmente (crediário, financiamentos etc) são os mais baixos desde que a Black Friday, invenção americana, desembarcou no Brasil; c) apesar do pibinho acanhado, o país vive a sensação de ligeira melhoria no ritmo da atividade econômica, refletida em vários indicadores. Não se trata apenas da sazonalidade natalina. Felizmente, observa-se crescimento da confiança na economia, reforçada pela reforma da Previdência, e pela perspectiva de reforma tributária. São fatos que animam o investimento e o consumo.

Uma das características da Black Friday 2019 é a fusão mais forte do on-line com o offline. Aumenta cada vez mais a quantidade de pessoas que compram pela internet, mas preferem retirar o produto na loja física. Detalhe: 41% dos compradores buscam diretamente os sites específicos. A reputação do vendedor pesa na decisão da compra. A tendência é que esse número evolua para mais de 50% já neste ano, dizem especialistas em marketing.

Mas picos de consumo sempre requerem atenção especial. O comprador deve estar consciente dos seus direitos e procurar segurança na aquisição de quaisquer produtos. Procons costumam ficar abarrotados de relatos de armadilhas camufladas em descontos fascinantes.