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Compras no comércio

Black Friday deve movimentar R$ 3,67 bilhões, diz CNC

Os segmentos de eletroeletrônicos e de utilidades domésticas devem ser os mais procurados pelos consumidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 17:27

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 17:27

Compras no Balck Friday devem movimentar o comércio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Black Friday deste ano, marcada para o próximo dia 29, deverá movimentar R$ 3,67 bilhões. Esta é a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada nesta terça-feira (19).
Caso isto aconteça, haverá um aumento de 10,5% em relação às vendas do ano passado, que somaram R$ 3,32 bilhões.
A Black Friday já é a quinta data mais importante do comércio varejista brasileiro. Está atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais, respectivamente.
Os segmentos de eletroeletrônicos e de utilidades domésticas devem ser os mais procurados pelos consumidores este ano. Segundo a CNC, o faturamento neste setor deverá chegar a R$ 929,4 milhões. Em seguida, estão os hipermercados e supermercados (R$ 899,3 milhões) e de móveis e eletrodomésticos (R$ 845,5 milhões).

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