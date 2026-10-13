Vila Velha quer investir R$ 250 milhões para levar energia solar a prédios públicos

A Prefeitura de Vila Velha planeja investir R$ 250 milhões para instalar painéis de energia solar em prédios e outros equipamentos do município. A ideia é reduzir os gastos com a conta de luz e fazer com que escolas, unidades de saúde, prédios administrativos, parques e praças, entre outros locais, possam gerar a própria energia.
Do total previsto, R$ 237,5 milhões serão financiados pela Caixa Econômica Federal e R$ 12,5 milhões serão pagos com recursos da própria prefeitura. O projeto foi selecionado em setembro pelo Ministério das Cidades, dentro do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), e atualmente está na fase de formalização do contrato de financiamento com o banco.
A proposta não é nova. A Prefeitura de Vila Velha já havia anunciado o projeto em 2024, com a previsão de ampliar o uso de energia solar em equipamentos públicos e reduzir as despesas com eletricidade.
A prefeitura ainda não informou, no entanto, quais prédios receberão os equipamentos, quantos serão contemplados nem como será feita a distribuição dos sistemas. Segundo a administração municipal, o projeto também prevê outras intervenções de melhoria da infraestrutura urbana, mas esses detalhes não foram apresentados
Esse projeto não é o primeiro do município. Em março de 2026, a Prefeitura de Vila Velha homologou o resultado do pregão eletrônico 065/2025, decidindo a empresa vencedora do trâmite e que foi contratada, em julho deste ano, para começar a fornecer e a instalar os sistemas de micro e minigeração de energia solar fotovoltaica em telhados, solo e carport, além de manutenção de usinas de microgeração.
Esse edital foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) em agosto do ano passado, em caráter urgente e provisório, para que fossem apuradas possíveis irregularidades.
A prefeitura respondeu às questões levantadas pelo Tribunal de Contas e, em dezembro de 2025, precisou alterar alguns pontos do edital: o prazo de vigência contratual caiu de 240 meses para 180 dias, e ainda foi exigido à empresa vencedora um Termo de Garantia Autônomo e Irrevogável, válido por 20 anos, além da contratada manter um seguro que cubra integralmente a substituição dos equipamentos.
Após atender às alterações exigidas pelo TCES, a prefeitura homologou e publicou o resultado do edital em março deste ano, sendo efetivado o contrato há quase três meses.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o contrato atualmente em vigor é voltado à instalação de energia solar em escolas públicas. O projeto mais amplo, porém, prevê levar a tecnologia para diferentes tipos de equipamentos municipais.
A ideia é que os painéis possam ser instalados em escolas, unidades de saúde, prédios administrativos, parques, praças e outros espaços públicos. Em 2024, quando anunciou o projeto, a prefeitura informou que pretendia contemplar o maior número possível de equipamentos.
Na época, a administração municipal estimou que a utilização da energia solar poderia gerar uma economia de até 90% nas despesas com energia elétrica.
Além de utilizar a energia produzida nos próprios equipamentos públicos, texto divulgado pelo município, na ocasião, prevê que o excedente possa ser enviado para a rede elétrica. Nesse caso, a energia gerada e não consumida imediatamente pode se transformar em créditos para compensar o consumo posteriormente. De acordo com as regras citadas pelo município, esses créditos podem ser utilizados por até 60 meses.
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