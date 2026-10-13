Vila Velha quer investir R$ 250 milhões para levar energia solar a prédios públicos

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o contrato atualmente em vigor é voltado à instalação de energia solar em escolas públicas. O projeto mais amplo, porém, prevê levar a tecnologia para diferentes tipos de equipamentos municipais.





A ideia é que os painéis possam ser instalados em escolas, unidades de saúde, prédios administrativos, parques, praças e outros espaços públicos. Em 2024, quando anunciou o projeto, a prefeitura informou que pretendia contemplar o maior número possível de equipamentos.





Na época, a administração municipal estimou que a utilização da energia solar poderia gerar uma economia de até 90% nas despesas com energia elétrica.





Além de utilizar a energia produzida nos próprios equipamentos públicos, texto divulgado pelo município, na ocasião, prevê que o excedente possa ser enviado para a rede elétrica. Nesse caso, a energia gerada e não consumida imediatamente pode se transformar em créditos para compensar o consumo posteriormente. De acordo com as regras citadas pelo município, esses créditos podem ser utilizados por até 60 meses.