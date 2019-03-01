Você sabe quantos tipos de dicionário existem?

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José Augusto Carvalho*

Autran Dourado disse uma vez que ficou na maior alegria quando descobriu que se dava o nome de gandula ao garoto que apanhava a bola quando ela saía para longe do campo, num jogo de futebol. Também senti alegria ao descobrir que a redezinha do jogo da velha (#) se chama cerquilha. Uma crônica de Jeanne Bilich, de 23 de abril de 2015, em A GAZETA, deu-me um motivo a mais para alegrar meu dia, ao me ensinar a palavra pentimento... A alegria da aprendizagem de uma palavra nova não está em si mesma, do contrário bastaria ler um dicionário para se encher de felicidade. A alegria está em saber dar nome às coisas que conhecemos no nosso cotidiano.

Um dicionário de língua nos ensina o significado desconhecido de palavras que conhecemos. Um dicionário analógico, ao contrário, nos ensina a palavra desconhecida para o significado que conhecemos. Foi indo ao dicionário analógico, na palavra adoração, do índice, que descobri, há algum tempo, que a adoração dos santos se chama hagiolatria. Tentei consultar um dicionário analógico para saber que palavra eu deveria usar para designar a mãe que perde um filho, à semelhança de órfão, que designa o filho que perde a mãe ou o pai. Não encontrei. Por isso, um conto meu (traduzido para o alemão com o título “Nach Tochter verwaist”) tem o nome de “Órfã de filha”, porque não sei como dizer essa ideia numa palavra só. Foi consultando o dicionário analógico que descobri que o casaco com gola de pele se chama samarra. Mas que palavra eu deveria consultar no índice do dicionário analógico (e tenho três deles, um dos quais com quase duas mil páginas) para saber como se chamam os vestígios ou as alterações que, num quadro, se tornam visíveis com o passar do tempo? Não precisei consultar o índice dos meus dicionários de ideias afins para descobrir o nome desconhecido do significado que eu conhecia. A crônica de Jeanne Bilich ensinou-me esse nome: pentimento.

Poucas pessoas sabem quantos tipos diferentes de dicionário existem, além dos de língua, de sinônimos e antônimos, de gírias, de usos e de ideias afins. Há os dicionários técnicos, como o de termos literários, o de linguística e filologia, o de etimologias, o de etnografia, o de filosofia, entre outros. O Brasil é o único país onde se publicou um dicionário de morfologia, que registra um nome a que se seguem todos os nomes da “família” dele: o “Dicionário Morfológico da Língua Portuguesa”, de Evaldo Heckler, Sebald Back e Egon Massing, editado pela Unisinos, de São Leopoldo, RS, em meados da década de 80. Graças a esse dicionário, por exemplo, ficamos sabendo que hóspede, hospital, hostil, hóstia, hotel e hospício são palavras da mesma família, embora com significados tão díspares como hostis (inimigo) e hóstia (vítima). Um dicionário semelhante, embora de menor alcance, é o “Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (Elucidário etimológico crítico)”, de Macedo Soares, editado pelo MEC/INL, em 1954-55, com a informação de que nele se encontram palavras e frases originárias do Brasil que não se encontram nos dicionários de língua ou neles vêm com forma e significado diferentes.

O melhor dicionário de língua portuguesa, no entanto, é o “Diccionario da Lingua Portugueza”, de Antonio de Moraes Silva, editado em 1813, que só deve ser consultado por quem deseja saber o significado das palavras e não a grafia, porque é um dicionário da época do ph de pharmacia. Mas é melhor que os dois mais famosos dicionários do Brasil, o Houaiss e o Aurélio. Pena que sua 2ª edição em 10 volumes seja cientificamente inferior ao original de apenas dois volumes. Também é pena que estejamos malservidos de dicionários de língua.