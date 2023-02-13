Você já começou seu planejamento previdenciário?

INSS passa a analisar atestado por aplicativo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pensar na aposentadoria apenas quando chegar a uma idade mais avançada é um erro que muitos brasileiros ainda cometem por falta de orientação e de diálogo sobre o tema. Com a reforma da previdência e com as demais que, certamente, virão, o acesso à aposentadoria pelo INSS pode ficar mais difícil para muitos brasileiros.

Mesmo que a idade média dos brasileiros esteja subindo gradativamente, ninguém quer depender do trabalho para o sustento pelo resto da vida. Por isso, trago algumas dicas para você planejar sua aposentadoria sem sustos ou surpresas negativas no futuro. Com planejamento adequado, é possível se organizar para receber o melhor benefício e descansar futuramente.

Valor da contribuição

Esse é um ponto importante para quem sonha em ter uma aposentadoria acima do salário mínimo. Para isso, é importante se planejar com antecedência.

O salário mínimo no Brasil está longe de ser o ideal para viver com tranquilidade, ainda mais com uma idade avançada, quando os gastos com saúde tendem a crescer.

Por isso, é importante garantir uma contribuição ao INSS em valor superior ao mínimo. Você pode definir o valor a ser pago mensalmente ao INSS, mesmo que não tenha carteira assinada. Assim, você garante um valor melhor de aposentadoria.

Comece cedo

Quanto antes você começar seu planejamento previdenciário, melhor. O ideal é começar a pensar no assunto por volta dos 30 anos, para ter tempo de planejar a aposentadoria com calma e evitar sustos desnecessários.

Quanto antes você começar, melhor vai ser o valor que vai receber futuramente.

Tenha sua documentação organizada

Pode parecer precoce, mas quanto antes você começar a organizar sua documentação, mais fácil vai ser dar entrada na aposentadoria.

De preferência, deixe tudo digitalizado e organizado por datas em um lugar acessível. O armazenamento em nuvem pode ser uma boa opção, já que você pode acabar trocando de aparelhos computadores ao longo da vida e perdendo a documentação.

Se deixar para a última hora, pode ser que você acabe deixando alguma coisa importante de fora. Isso pode fazer seu processo atrasar ou seu benefício ser calculado errado. Evite dor de cabeça!

Procure um profissional

Nunca é cedo demais para procurar ajuda de um profissional para orientar no seu planejamento previdenciário.

Para garantir tranquilidade lá na frente, é preciso cuidar da sua aposentadoria o quanto antes. Um profissional pode ajudar a garantir que sua documentação está completa e que sua contribuição ao INSS é adequada aos seus objetivos.

Conclusão

Todos vamos envelhecer em algum momento. Para garantir tranquilidade nesta fase da vida, o planejamento precisa começar agora, esteja você com 20, 30, 40 anos…