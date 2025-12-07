Vitória é polo de referência em cirurgia plástica

O Dia do Cirurgião Plástico, celebrado neste domingo (7), marca não apenas uma especialidade médica, mas um campo que combina ciência, técnica e sensibilidade humana para reconstruir, restaurar e elevar a autoestima das pessoas. A cirurgia plástica no Brasil conquistou espaço de protagonismo mundial, resultado de décadas de aprimoramento técnico e dedicação de milhares de profissionais que fazem da especialidade uma referência global. Hoje, mais do que transformar aparências, a cirurgia plástica transforma trajetórias — físicas, emocionais e sociais.

Prova desse protagonismo é o volume de procedimentos realizados no país. Segundo os dados de 2024 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil continua ocupando o primeiro lugar entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, ultrapassando Estados Unidos, México e grandes centros da Europa e da Ásia.

É importante destacar que Vitória, capital do Espírito Santo, também se destaca no cenário nacional. A cidade possui o maior número de cirurgiões plásticos por habitante no Brasil, com cerca de um especialista para cada quatro mil habitantes. Esse dado expressivo revela não só a demanda crescente, mas a maturidade de um mercado que valoriza a qualificação e o cuidado responsável. A concentração de profissionais tão bem preparados faz da capital capixaba um polo de referência e atrai pacientes de toda a região e também de turistas de outros Estados e países.

Cirurgia plástica não envolve só questão estética, também é sobre saúde. Crédito: Shutterstock

Mas o que explica o fato de o Brasil ocupar o topo do ranking mundial? Alguns fatores podem influenciar. Por exemplo, o alto nível de formação e especialização dos profissionais, reconhecidos internacionalmente por sua habilidade técnica e pela criatividade na construção de procedimentos que se tornaram ícones globais — como a prótese glútea, que é até referência mundial. Soma-se a isso o avanço contínuo em tecnologias, protocolos de segurança e técnicas menos invasivas.

Outro ponto importante é que o país oferece custos mais acessíveis que os de países mais desenvolvidos, mantendo padrões elevados de qualidade. Essa combinação torna o Brasil um destino frequente para turistas dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, movimentando o chamado “turismo médico”. Além disso, a cultura brasileira influencia diretamente essa busca: o clima tropical, as praias, a moda praia e a valorização social da estética criam um ambiente em que cuidar da aparência é também cuidar da autoestima e do bem-estar.

No Dia do Cirurgião Plástico, reforço a importância de reconhecer o trabalho dedicado de todos os colegas de profissão — aqueles que atuam em procedimentos estéticos, reconstrutivos e reparadores. A cirurgia plástica brasileira é motivo de orgulho, não apenas pelos números, mas pela capacidade de oferecer resultados seguros, éticos e transformadores.

Ressalto a importância de seguir comprometido com o futuro da especialidade, preservando a essência que sempre colocou o Brasil na vanguarda: a união entre conhecimento científico, responsabilidade e profundo respeito pela vida humana.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

