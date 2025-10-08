Viana: a cidade que transforma oportunidades em futuro

Viana vive um momento histórico. Em meio aos desafios que marcam a economia nacional, alcançamos o topo da geração de empregos na Região Metropolitana da Grande Vitória. Segundo dados oficiais do Caged, foram 1.480 novos postos de trabalho entre julho de 2024 e junho de 2025 — um crescimento de 8,13% em relação ao ano anterior. Na prática, isso significa 18 empregos criados a cada mil habitantes. Um número que não é apenas estatística: é esperança, dignidade e transformação real na vida das pessoas.

Cada vaga aberta representa uma história de superação. É o jovem que conquista sua primeira oportunidade, é a mãe que retorna ao mercado de trabalho, é a família que garante renda e abre novos horizontes. Esses resultados mostram que o maior programa social que podemos oferecer é a geração de empregos.

Essa mudança é visível no dia a dia. Em Viana, a realidade se transformou: antes os trabalhadores precisavam procurar emprego, agora são as empresas que vêm em busca da força e do talento do povo vianense.

O Feirão de Empregos é um exemplo claro dessa transformação. Desde sua criação, já disponibilizou mais de 4.300 vagas em diversas áreas. No primeiro evento, realizado este ano de 2025, 1.803 pessoas foram atendidas por 32 empresas, que ofertaram 2.105 oportunidades de trabalho. Destas, 476 pessoas saíram contratadas — um índice expressivo de 26,4% de inserção direta no mercado em apenas um dia.

Acabamos de realizar o 2º Feirão de Empregos de Viana, e o resultado foi um verdadeiro sucesso. Em um só dia, 45 empresas participaram do evento, ofertando mais de 2.300 vagas em diferentes áreas, com destaque para cargos como promotor de vendas, motorista, açougueiro, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, repositor, auxiliar de logística e atendente de relacionamento. Cada oportunidade representa mais empresas acreditando em Viana, mais empregos para a nossa população e mais desenvolvimento para a nossa cidade.

Esses avanços não acontecem por acaso. São fruto de investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e da construção de um ambiente de negócios cada vez mais atrativo.

O comércio se fortalece, novos empreendimentos surgem e a economia pulsa, mostrando que aqui o futuro está em movimento. Seguimos juntos, acelerando e transformando vidas. Viana está no mapa do crescimento e se consolida como cidade das oportunidades. Não apenas pelos números expressivos, mas pela capacidade de transformar estatísticas em histórias reais de trabalho, dignidade e conquistas.

