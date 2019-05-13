Tolerância com a corrupção deve ser banida do jogo político

Dalton Santos Morais*

para aquisição de pratos e bebidas sofisticadas para banquetes, para aquisição de medalhas para homenagens, para reserva de espaços privados para eventos sabidamente no interesse eleitoral do agente político, para pagamento de indenização a invasor de imóvel que já é público, entre outras tantas situações que nos envergonham pelo destino dado os escassos recursos públicos decorrente do pagamento de nossos impostos. Temos sido bombardeados com notícias de gastos públicos feitos para espalhar retratos de autoridades pelas repartições públicas, para uso de aeronaves no deslocamento de agentes políticos,, para, para reserva de espaços privados para eventos sabidamente no interesse eleitoral do agente político, para pagamento de indenização a invasor de imóvel que já é público, entre outras tantas situações que nos envergonham pelo destino dado os escassos recursos públicos decorrente do pagamento de nossos impostos.

E é muito comum que as pessoas, de maneira imediata, atribuam tais fatos à Constituição e a uma fragilidade da legislação e às próprias instituições. Ledo engano! A legislação já determina que agentes públicos precisam atuar na busca do interesse público e sempre fazer o máximo possível nesse sentido com a menor despesa pública possível, sob pena de serem responsabilizados. E as instituições brasileiras são, em sua enormíssima maioria, originadas de modelos institucionais que deram muito certo em países desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Alemanha, dentre outros.

Portanto, se o sistema jurídico e as instituições brasileiras já possuem um enorme grau de exigência para que o agente político não se porte de maneira imoral, ilegítima e no seu próprio interesse pessoal, por que isso acontece de maneira tão frequente? Porque o conceito de autoridade política no Brasil convive com a nossa própria cultura social majoritária de tolerância e passividade diante da corrupção, de aceitação do “jeitinho brasileiro” e da busca incessante pela “Lei de Gerson”, que é aquela em que vence quem leva vantagem em tudo.

as pequenas corrupções do dia a dia e se boa parte dos agentes políticos também possuem essa perspectiva da realidade, como esperar que, ao invés de buscar o interesse dos representados, eles não busquem exatamente apenas a manutenção de seu poder, de sua realização pessoal e de seus privilégios? Afinal, se vivemos em uma realidade social em que é absolutamente natural que pessoas convivam, aceitem e pratiqueme se boa parte dos agentes políticos também possuem essa perspectiva da realidade, como esperar que, ao invés de buscar o interesse dos representados, eles não busquem exatamente apenas a manutenção de seu poder, de sua realização pessoal e de seus privilégios?

Essa realidade só vai mudar quando pessoas sem essa perspectiva de tolerância com a corrupção participarem do jogo político-partidário. Só assim as decisões mais importantes da sociedade não serão deixadas justamente para quem tem a perspectiva distorcida de que o certo é justamente o errado.