Tolerância com a corrupção deve ser banida do jogo político

Dalton Santos Morais*
Temos sido bombardeados com notícias de gastos públicos feitos para espalhar retratos de autoridades pelas repartições públicas, para uso de aeronaves no deslocamento de agentes políticos, para aquisição de pratos e bebidas sofisticadas para banquetes, para aquisição de medalhas para homenagens, para reserva de espaços privados para eventos sabidamente no interesse eleitoral do agente político, para pagamento de indenização a invasor de imóvel que já é público, entre outras tantas situações que nos envergonham pelo destino dado os escassos recursos públicos decorrente do pagamento de nossos impostos.
E é muito comum que as pessoas, de maneira imediata, atribuam tais fatos à Constituição e a uma fragilidade da legislação e às próprias instituições. Ledo engano! A legislação já determina que agentes públicos precisam atuar na busca do interesse público e sempre fazer o máximo possível nesse sentido com a menor despesa pública possível, sob pena de serem responsabilizados. E as instituições brasileiras são, em sua enormíssima maioria, originadas de modelos institucionais que deram muito certo em países desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Alemanha, dentre outros.
Portanto, se o sistema jurídico e as instituições brasileiras já possuem um enorme grau de exigência para que o agente político não se porte de maneira imoral, ilegítima e no seu próprio interesse pessoal, por que isso acontece de maneira tão frequente? Porque o conceito de autoridade política no Brasil convive com a nossa própria cultura social majoritária de tolerância e passividade diante da corrupção, de aceitação do “jeitinho brasileiro” e da busca incessante pela “Lei de Gerson”, que é aquela em que vence quem leva vantagem em tudo.
Afinal, se vivemos em uma realidade social em que é absolutamente natural que pessoas convivam, aceitem e pratiquem as pequenas corrupções do dia a dia e se boa parte dos agentes políticos também possuem essa perspectiva da realidade, como esperar que, ao invés de buscar o interesse dos representados, eles não busquem exatamente apenas a manutenção de seu poder, de sua realização pessoal e de seus privilégios?
Essa realidade só vai mudar quando pessoas sem essa perspectiva de tolerância com a corrupção participarem do jogo político-partidário. Só assim as decisões mais importantes da sociedade não serão deixadas justamente para quem tem a perspectiva distorcida de que o certo é justamente o errado.
*O autor é advogado, mestre em Direito Processual Civil pela Ufes, professor e procurador federal da Advocacia-Geral da União