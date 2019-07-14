Tecnologia é o caminho para tornar cidades mais cidadãs e modernas

Márcio Passos*

Vitória já é um caso de sucesso entre as capitais brasileiras em relação à modernização. O agendamento on-line de consultas médicas, matrículas virtuais da rede municipal de ensino e o cerco inteligente de segurança, que já ajudou a reduzir, com as câmeras do viodemonitoramento, cerca de 50% os furtos e roubos de veículo na cidade, já fazem parte da rotina dos moradores da Capital, que contam com acesso público e gratuito da rede de internet Vitoria Online.

Com ela, a poucos cliques no celular, já é possível obter centenas de serviços públicos municipais on-line, promovendo o consumo igualitário, por meio do aplicativo da Prefeitura de Vitória, que beneficia diretamente a 150.320 moradores.

O mais acessado, o Ponto Vitória, que mostra em tempo real os trajetos dos ônibus e o tempo de espera para a passagem do veículo, é um sucesso. Sem ter que fazer um telefonema, é possível ter informações da cidade, fazer reclamações ou sugestões pelo Fala Vitória 156.

Em breve, a aprovação de projetos de novas edificações e licença de obras serão sem processos de papel. Estamos em teste, com cinco escritórios de arquitetura, de um sistema que permitirá a análise virtual, o que vai conferir agilidade a um processo que pode durar 180 dias, dependendo do porte do empreendimento.

Já estamos licenciando empresas, integrando os alvarás de Localização e Funcionamento, Sanitário e Ambiental, com um só pedido virtual e com acompanhamento do processo apenas pela internet, o que confere mais transparência e agilidade.

A modernização também chegou aos agentes de trânsito, que ganharam smartphones para registrar as ocorrências, e também chegará à fiscalização, com a utilização de tablets e impressoras portáteis, para tornar mais eficiente o trabalho nas ruas. Já estamos treinando as equipes para operar essas plataformas.

A Vitória do futuro é a cidade que continuamos a construir, com maior agilidade nos procedimentos e economia de recursos financeiros e de pessoal. Investir em tecnologia é o caminho para modernizar os municípios, tornando-os mais atrativos para morar e para receber novos investimentos econômicos.

*O autor é secretário de Desenvolvimento da Cidade e responsável pela subsecretaria de Tecnologia da Informação

