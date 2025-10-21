Seu cérebro será o próximo dinossauro

Você ainda acredita no conforto da frase “a IA nunca vai nos superar”? Que fofo. Pergunte a um camponês do século XII se ele imaginava foguetes, internet e cirurgias a laser. Ele mal imaginava um banho. Agora faça o mesmo com seu “pensamento contemporâneo”. A diferença é que, hoje, o abismo não é tecnológico — é cognitivo. O salto não é uma ferramenta nova; é uma cadeia inteira de pensamento terceirizada, em velocidade absurda, alimentada por dados que nenhum cérebro humano conseguiria mastigar sem engasgar.

O mito do “humano insuperável” é só isso: mito. Em análise quântica, em correlação de dados, em inferência fria, já somos peça de museu. E não, não adianta espernear com poesia.

Pessoa utilizando a internet: a IA se tornará mestre em simular empatia. Crédito: Shutterstock

Aqui, porém, vale esmiuçar o incômodo: o que nos restará? Talvez o que não indexa, não treina, não compila: o espírito. É nele que reside a esperança e o nosso diferencial — a capacidade de atribuir sentido, assumir responsabilidade, sacrificar o imediato por um valor, inventar beleza onde a estatística não manda. A velha máxima dos gurus, repetida até virar clichê, permanece teimosamente verdadeira: não somos “matéria que pensa”; somos entes espirituais encarnados. Platão já intuía a primazia da alma sobre o corpo; Agostinho farejou a inquietação que só repousa no que é mais alto; e Max Scheler descreveu o humano como ser de Geist, o espírito que se destaca do mero impulso vital.

Mesmo quando erramos, é essa dimensão que nos permite arrependimento, perdão, promessa — atos que não cabem em datasets. É a decisão de um engenheiro de recusar um projeto eticamente duvidoso, mesmo que os dados mostrem sua viabilidade. É a escolha de um artista de criar uma obra que desafia o público, em vez de seguir a fórmula de sucesso prevista por um algoritmo. É o professor que insiste em ensinar pensamento crítico, quando a demanda é por respostas prontas.

E não se engane: a IA se tornará mestre em simular empatia, em gerar poesia que nos emociona e em criar arte que nos parece original. Mas a simulação de um valor não é o mesmo que a posse de um valor. Um algoritmo pode gerar mil sonetos sobre o sacrifício, mas ele mesmo não pode se sacrificar por nada. A diferença é a mesma entre um ator que chora no palco e alguém que chora a perda de um filho. Um é performance, o outro é existência. Se há “última linha de defesa”, é aqui: caráter, consciência, imaginação moral. Não por milagre, mas por decisão.

Enquanto isso, prepare-se para a morte de “ver para crer”. Deepfakes vão transformar seus olhos em estagiários mal pagos. O vídeo prova? A foto confirma? O áudio garante? Nada prova nada. Vamos ser obrigados a reaprender a confiança: não no pixel, mas na rastreabilidade do processo — como a informação foi gerada e verificada —, na reputação da fonte, na coerência do que é apresentado e, sobretudo, no caráter de quem a compartilha. Ceticismo não será pose intelectual; será higiene mental.

Eis o paradoxo: quanto mais a IA pensa por nós, mais teremos que pensar melhor sobre nós. Se o espírito for mesmo o último firewall, trate de atualizá-lo. Porque, no ritmo atual, enquanto você clica em “concordo”, o futuro já concordou em te ultrapassar.

