Segurança pública também é responsabilidade das comunidades

Jailson Miranda*

Estudiosos contemporâneos e notáveis como David H. Bayley e Jerome H. Skolnick enfatizam como premissa central da gestão da segurança pública a necessidade de uma postura mais ativa e coordenada, por parte do público, na obtenção de segurança.

Para eles, a população deve ser vista como coprodutora da segurança e da ordem, cabendo às autoridades e às polícias a criação de maneiras inovadoras de a própria segurança agregar o público ao policiamento e à manutenção da ordem.

Na mesma direção, a Constituição Estadual prevê no art. 124, em seu parágrafo único, que fica assegurado o caráter democrático na formulação da política e no controle das ações de segurança pública do Estado, com a participação da sociedade civil.

A determinação constitucional, que a princípio parece ser simplória quanto à participação da comunidade, implica que compreender a dinâmica da comunidade é o maior desafio dos gestores da segurança, pois, apesar de difícil compreensão, é essencial para a prevenção do crime, pois o controle e a participação social demonstraram ao longo do tempo serem mais eficazes.

Uma dificuldade histórica é encontrada na cultura narcísica e individualista que se recusa a atribuir a um coletivo o protagonismo de algumas ações.

A gestão comunitária da segurança pública é uma firme tendência mundial, que obteve grande avanço nos EUA por volta de 1980, a partir de estudos de Hermam Goldstein, da Universidade de Wilconsi, autor da obra “Policiando uma Sociedade Livre”. Esta tendência tem sido incansavelmente trabalhada no Espírito Santo pela Polícia Militar desde a década de 1990 com a idealização e concretização da Polícia Interativa, que tem como premissa a proatividade com e a favor da comunidade, e que este ano completa 25 anos.

Conforme afirma Renato César de Lima, presidente do Fórum Brasileiro da Segurança Pública (FBSP), entre estudos realizados e acumulados pelas políticas de segurança pública no Brasil nos últimos 30 anos, as ações que mais tiveram êxitos na redução dos índices de homicídios têm sido aquelas concentradas sobre o tripé aproximação com a comunidade, uso intensivo de informações e investigação e integração das agências de segurança. Acrescento a essas três ações o papel dos municípios na articulação local.

É nesse tripé que está alicerçado o Programa Estado Presente, dando caráter comunitário à gestão, quando a comunidade passa a ser, assim, objeto e sujeito das ações de prevenção, o que evoca a Polícia Interativa uma segurança verdadeiramente cidadã.