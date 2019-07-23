Segurança e mudança política são o norte da representação parlamentar

Marcos do Val*

Conquistei o meu mandato como resultado de um anseio por mais segurança e por mudanças na política e no conceito de representação parlamentar. O sistema estava em colapso. A sociedade estava cansada, não se sentindo mais representada pelas velhas raposas.

Nesse contexto, as eleições de 2018 traduziram de forma clara esse sentimento. O índice de renovação na Câmara Federal, por exemplo, chegou a 47,37% (foram eleitos 243 novos deputados), e no Senado alcançou a marca de 85%, se considerarmos os 2/3 de mandatos que estavam sendo renovados. Entre os novos senadores, 30% eram estreantes na política (percentual em que me incluo).

Sem um passado político, meu legado profissional é como consultor na área de segurança e como instrutor na SWAT, o grupo de operações táticas das polícias americanas. Assim, meu mandato deveria necessariamente ser participativo, tendo como base o trabalho em equipe e a priorização de temas que havia debatido em campanha.

Desde que tomei posse, em fevereiro deste ano, já apresentei 21 projetos de lei. Participo de dez Comissões Permanentes, entre elas a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual sou vice-presidente. Ao mesmo tempo, recebi a relatoria de projetos importantes e polêmicos. Destaco os PDLs das Armas (Decreto do presidente Bolsonaro) e o Projeto de Lei mais extenso do Pacote Anticrime, cujo relatório foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça na semana passada.

Neste caso, trabalhei para preservar a essência da proposta do ministro Sergio Moro, mas também para aperfeiçoá-la em alguns pontos. Meu relatório resultou do diálogo com diversos segmentos da sociedade, pois assim se faz a nova política que tanto defendo.

Uma das alterações significativas que proponho diz respeito à chamada “exclusão de ilicitude”. Depois de ouvir representantes de movimentos femininos, que temiam o incentivo deste artigo à prática do feminicídio , optei por excluir do texto o termo “violenta emoção” e ainda deixei claro que o dispositivo não se aplica a casos de violência contra mulheres.

Posso dizer, portanto, que esse resultado me deixa com a consciência tranquila do dever cumprido. Estou aqui para representar a boa política, exercida com ética, transparência e espírito público, e para honrar a confiança daqueles que votaram em mim, como também dos que não votaram.