Saúde e bem-estar ajudam a diminuir riscos de acidente no trabalho

Estharley Ferreira dos Santos*

As ações institucionais associadas às medidas de prevenção no ambiente de trabalho, frente ao novo contexto tecnológico, têm colaborado com a redução de acidentes e doenças.

No último sábado, dia 27, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho, em alusão a reivindicação dos trabalhadores por melhores condições de saúde e segurança.

A data está pautada no valor da prevenção na vida das pessoas, na melhoria dos ambientes e na redução dos riscos existentes nos processos de trabalho, na qualificação do colaborador e na adoção de medidas preventivas.

Os dados divulgados pelo Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT), revelaram que, em 2017, foram registradas 549.405 ocorrências de acidentes de trabalho em todo o país. O número representa uma queda de 6,19% dos registros, em comparação com o ano anterior, e servem para demonstrar que as medidas adotadas pelas instituições, sejam por atendimento às legislações específicas, boas práticas de mercado ou, ainda, por processos internos, precisam ser compartilhadas com os colaboradores.

Investir na qualificação do trabalhador certamente é uma opção viável, pois através do envolvimento destes profissionais, é possível multiplicar e promover medidas de prevenção, com a visão daqueles que realizam as atividades, aperfeiçoando os processos de desenvolvimento das as pessoas.

Além disso, estar próximo do profissional ascende uma via segura de experiências e um vínculo de confiança. Fixar como valor a prevenção em saúde e segurança do trabalho deve ser o objetivo de todas as empresas.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, as ações têm sido implantadas para tornar o ambiente mais seguro para seus profissionais. Entre os exemplos estão:

Orientação e treinamento sobre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); aplicação da metodologia 5S, assim chamada devido à primeira letra de cinco palavras japonesas: Seiri (Organização), Seiton (Ordem), Seiso (limpeza), Seiketsu (padronização), Shitsuke (Disciplina) - cujo objetivo é manter o local de trabalho limpo e organizado, com redução de acidentes, contribuindo nas melhorias de produção e diminuição das perdas existentes.

Também está em pauta a criação de grupos de trabalho, com objetivo de preparar os profissionais para lidar com as condutas e orientações, criando comportamentos mais seguros no desenvolvimento das práticas de atuação.

A segurança em saúde reflete a qualidade e o bem-estar dos profissionais. Para que isso aconteça, é necessário promover ações de prevenção, envolvendo todos os agentes em uma cultura de atuação segura e eficaz.

*É engenheiro e membro da Segurança do Trabalho do Hospital Estadual de Urgência e Emergência

