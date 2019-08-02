Saque do FGTS pode ser voo de galinha se não vier com outras medidas

Permitir que as pessoas tirem recursos do FGTS ou usá-lo como alavancagem em empréstimos, apesar de contribuir para ampliar o consumo, também significa que esse dinheiro estará indisponível no futuro

Publicado em 02/08/2019 às 21h42
Atualizado em 29/09/2019 às 23h43
Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Eduardo Araujo*

Na semana passada, o governo federal publicou novas regras para o FGTS. A medida avançou com melhorias para o trabalhador, apesar de produzir efeitos macroeconômicos limitados na geração de empregos e renda no país.

Um dos aspectos positivos para trabalhadores é a distribuição de 100% dos resultados do Fundo aos cotistas, fazendo com que o recurso aplicado no FGTS ofereça rendimento estimado em 6,2% para 2019.

>Confira o calendário de saques do FGTS divulgado pela Caixa

Com isso, o desempenho do FGTS deve superar a inflação (de 3,8% em 2019) e a rentabilidade líquida de produtos financeiros mais acessíveis em bancos comerciais (como poupança, CDBs e fundos de renda fixa, que pagam cerca de 4,5% ao ano).

Os saque-imediato de até R$ 500 por cada conta e o saque-aniversário também trazem liberdade e flexibilidade aos cotistas do FGTS, facilitando o acesso aos recursos. Mas é verdade também que essas mudanças não resolvem os problemas financeiros da maioria das pessoas, pois grande parcela de desempregados não possui saldo disponível em contas do FGTS para saques. 

>Nova regra pode tornar FGTS opção mais rentável da renda fixa

Além disso, 40% da população adulta possui dívidas de valor médio de R$ 3,2 mil. E mesmo para quem tem recursos no FGTS, o saldo médio disponível em 80% das contas é de somente R$ 101, segundo o último relatório do Fundo.

A possibilidade de se fazer empréstimo consignado com o FGTS também gera efeitos questionáveis. Por um lado, realmente ajudará as pessoas a terem acesso a crédito com taxas de juros menores. Por outro, criará estímulo ao endividamento, quando a proposta do FGTS deveria ser de incentivar a poupança como uma forma de proteção. 

O governo federal estimou que todas essas medidas do FGTS vão gerar impactos positivos de 0,35 pontos percentuais no PIB nos próximos 12 meses e de 2,5 pontos percentuais em 10 anos. Porém, até agora essas projeções não possuem respaldo em projeções de mercado, conforme a última pesquisa do Banco Central.

Permitir que as pessoas façam saques de recursos do FGTS ou usá-lo como alavancagem em empréstimos, apesar de contribuir para ampliar o consumo no momento presente, também significa em escolha de que esses mesmos recursos estarão indisponíveis para o consumo no futuro.

De certa maneira, isso revela efeitos inócuos da liberação dos recursos do FGTS em termos de contribuição para o crescimento de longo prazo da economia.

É por isso que muitos analistas insistem que essas medidas podem ser voo de galinha, se não vierem acompanhadas das reformas estruturantes, como a desejada simplificação tributária.

*O autor é economista

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia opinião

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.