Revezes e reveses da democracia brasileira

Caio Neri*

Passaram-se 16 anos desde 2003. O grupo político que subiu a rampa do Palácio do Planalto neste ano ganhou as eleições apresentando uma plataforma autodeclarada oposta àquela dos governos antecessores. Entretanto, sem embargo da inversão ideológica do novel governo federal, percebe-se a manutenção de métodos tipicamente populistas.

Como os antecessores, com ainda mais ênfase, tentam convencer que se instaurou uma nova era no Brasil, que eles serão capazes de corrigir todos erros, imputados exclusivamente a seus adversários. Tal constatação extrai-se das empreitadas de dissuadirem que os valores positivos pertencem apenas a eles, enquanto toda sorte de desvios e aspectos negativos são relegados a outrem. A continuar assim, como se ontem houvesse sido descoberto o Brasil, Pedro Álvares Cabral que se cuide!

Um populista, seja ele de esquerda ou de direita, não é nada sem seu antagonista, que é invocado a todo o tempo no afã de demonstrar que os problemas públicos devem-se tão somente a seus adversários e, nesse sentido, um único grupo teria condições e adjetivos suficientes para resolver essa situação. Esse cenário é altamente deletério, porquanto ao nutrir-se o passionalismo político, alimenta-se as animosidades e malquerenças por motivação ideológica.

Quem questionar uma vírgula do que diz o governo, ainda que imbuído de alto senso republicano e com boas e sinceras intenções, corre o desnecessário risco de ser tratado como torcedor contra o Brasil ou inimigo da Pátria, logo, associado ao grupo antagonista. Até parece que as atividades democrática e política são um jogo de futebol e os cidadãos, nas arquibancadas, devessem torcer contra um time e a favor de outro. Trata-se, em sua essência, de um indicativo do grau de amadurecimento democrático.

É imprescindível a consciência de que nem todos pensam da mesma forma e têm idênticas opiniões, porém, nem por isso, os divergentes são necessariamente mal intencionados, sobremaneira numa sociedade tão plural e globalizada. A pluralidade de ideias é, em verdade, salutar e indissociável do espírito verdadeiramente democrático, haja vista que os pensamentos contrapostos, se submetidos a um debate efetivo e sério, podem conduzir a um aprimoramento de posições ou, inclusive, a um consenso com conjugação de ações.

Torcer pelo Brasil é ter a maturidade democrática de reconhecer que governos são compostos por humanos, suscetíveis a erros ou reveses, e, justamente por isso, deve-se ter a autonomia para apoiar acertos ou apontar eventuais ajustes a serem corrigidos.