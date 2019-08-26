Rei do Recall de Marcas completa 40 anos de história em solo capixaba

Fernando Ronchi*

A Unimed Vitória é a única instituição que venceu todos os prêmios Recall promovidos pela Rede Gazeta de Comunicações. E são 27 anos seguidos. Nossa cooperativa tinha apenas 13 anos de existência quando levou para casa esse troféu que mede a preferência dos consumidores do Espírito Santo. Agora, ao completar 40 anos neste dia 27, está pronta para novos desafios.

A cooperativa é uma referência entre as quase 350 Unimeds no país. São quatro décadas marcadas pela credibilidade e pelo reconhecimento. Com um índice de mais de 80% de satisfação entre os clientes, a maior e melhor rede própria do Estado, um programa de atendimento diferenciado (o Jeito de Cuidar), 2.500 médicos, presença em 18 cidades, 340 mil clientes e parceiros fieis, a Unimed Vitória mantém sua solidez inabalável. Números extraordinários em um mercado cada vez mais competitivo.

Somos uma marca criada, administrada e com serviços oferecidos por seus próprios médicos. É uma história marcada por desafios e conquistas desde a fundação, em 27 de agosto de 1979, quando 26 médicos se juntaram em torno de um objetivo em comum: exercer a medicina como profissão liberal, sem intermediadores, com qualidade e ética.

Esse grupo talvez não imaginasse que a marca se transformaria em uma das mais valiosas no ramo da saúde suplementar do país. Mas não houve surpresa. Prevaleceu a competência dos médicos.

Cooperar significa somar esforço e trabalho para atingir um fim. É uma prática ancestral da humanidade em prol de sua própria sobrevivência. Temos plena consciência desse processo.

O Instituto Unimed Vitória é outro orgulho nosso. Ele coordena programas de voluntariados, como o DOE, que incentiva a doação de sangue; o De Olho no Futuro Dr. Ubirajara Moulin de Moraes, que oferta exames e óculos de grau gratuitos para crianças de escolas municipais; além de dar apoio à cultura, educação, esporte e desenvolvimento comunitário.

Chegamos aos 40 anos com uma rica história, desejando que nas próximas décadas nosso compromisso social seja ainda mais destacado.

*O autor é diretor-presidente da Unimed Vitória

