Reformar a Previdência não é uma tarefa tão simples

Gutman Uchôa de Mendonça*

O governo de Jair Bolsonaro ainda está no início, mas dentro dos primeiros 100 dias no Palácio do Planalto, o presidente e sua equipe já protagonizaram situações inusitadas, e nenhum sinal de crescimento, tão esperado pelo mercado e pela população. Recentemente, Bolsonaro foi pessoalmente até o Congresso entregar o texto do projeto de reforma da Previdência.

A PEC estabelece, entre outros pontos, a idade mínima de aposentadoria em 62 anos para mulher e 65 anos para homem. A reforma também “sacode” com todo mundo que trabalha, no setor privado ou público, e até com os que ainda não trabalham. Uma questão polêmica é a abrangência do servidor na reforma.

Há uma espécie de febre por aposentadoria do brasileiro. Não para gozar a vida após anos dedicado ao trabalho, mas exatamente por continuar trabalhando, já que a aposentadoria ficará cada vez mais distante, além do valor recebido não permitir sua sobrevivência. E o pior: para ter direito à aposentadoria integral, o trabalhador da iniciativa privada deverá contribuir por 40 anos.

São uma vergonha também os chamados planos de complementação de aposentadoria no Brasil.

Todos nós conhecemos, através da imprensa, o farto noticiário sobre fundos de aposentadoria. Infeliz da empresa que se aventura em auxiliar o empregado a fazer essa participação.

Se o governo Jair Bolsonaro se concentrar realmente no que prometeu, terá que ficar uns 20 anos no poder para cumprir sua palavra.

Há um movimento em curso para destruir o governo Bolsonaro. Vamos assistir às mais incríveis situações, com objetivo de inviabilizar sua administração. A facada que lhe foi desferida em praça pública, em Juiz de Fora (MG) pelo bandido Adélio Bispo de Oliveira foi o começo.

Persistente, destemido e absolutamente sério, Bolsonaro não vai poder resolver todas as mazelas praticadas por essa horda de corruptos que tomou conta do país, a partir de 1985, mas pode ajudar a mudar a nação, desde que todos se disponham a ajudá-lo.