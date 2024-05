R$ 80 milhões para pequenas empresas se capacitarem para o turismo no ES

Quando planeja suas férias, o Espírito Santo aparece na lista de destinos? É comum ouvir que o Estado capixaba é um paraíso escondido, até mesmo para seus moradores, e existem números que reforçam essa percepção de que ainda somos pouco visitados.



No início do ano, o Ministério do Turismo divulgou uma pesquisa sobre as tendências do setor para 2024, e o Espírito Santo ficou em 13º lugar no ranking dos estados mais visitados no verão, com apenas 4% das citações entre os entrevistados.