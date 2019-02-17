Os desafios da gestão pública para atrair talentos

Orlando Bolsanelo Caliman*

Temos observado manifestações de vários especialistas e de lideranças políticas acerca da necessidade de se atrair talentos e de se formar novas lideranças para a gestão pública. Os desafios, contudo, são enormes e vão desde a remuneração incompatível com as responsabilidades e riscos até a falta de condições mínimas para o exercício das atividades.

A concorrência do setor privado é muito grande, pois apresenta oportunidades que dão muito mais estabilidade e possibilidades de evolução na carreira, mas, mesmo assim, cresce o número de profissionais que buscam, ainda que temporariamente, uma experiência no setor público. Os números e resultados de duas iniciativas do terceiro setor, sem fins lucrativos, comprovam essa afirmação.

O Vetor Brasil tem desenvolvido um papel importantíssimo: consegue identificar e selecionar profissionais de altíssimo nível que tenham senso de propósito e queiram gerar impacto social pelo Brasil, atuando na gestão pública, tanto no primeiro escalão como no nível operacional. Mais de 260 profissionais já exerceram ou ainda exercem suas funções públicas em todos os Estados e no Distrito Federal, e certamente em 2019 esse número vai aumentar, visto que diversos novos governos estão conduzindo seus processos seletivos em parceria com o Vetor.

Iniciativa semelhante, mas focada na educação, o Ensina Brasil conduziu em 2018 um processo seletivo para escolha de 100 professores dentre mais de 10.700 inscritos. São profissionais que abrem mão de oportunidades na carreira corporativa e chegam a mudar de Estado para atuar durante dois anos em escolas públicas localizadas em regiões de alta vulnerabilidade social, com o simples intuito de impactar de maneira direta seus alunos e indiretamente a comunidade.

É importante ressaltar que ambas têm dois fatores em comum, entre outros tantos, que as fazem se destacar de outras iniciativas: a formação de uma grande e poderosa rede de pessoas e entidades, bem como o senso de propósito encontrado nos candidatos, que se arriscam na vida pública mesmo cientes das adversidades.

Percebe-se que tanto Vetor como o Ensina cumprem um papel que até recentemente não existia, que é promover a atração e o desenvolvimento de talentos com senso de propósito para atuar na gestão pública. Essas iniciativas, portanto, enchem o funil de futuras lideranças comprometidas com o principal objetivo de qualquer política pública: o forte impacto social.