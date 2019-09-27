Objetivo é entregar conteúdo nas plataformas em que o público estiver

As inovações tecnológicas têm provocado diversas mudanças na sociedade. Elas alteraram a forma como usamos o telefone celular, assistimos televisão, nos locomovemos pelas cidades, pedimos comida e também como consumimos notícias. Se antes era preciso esperar que A Gazeta impressa chegasse à sua casa para que você ficasse informado, hoje é possível ter acesso aos conteúdos na palma da mão a qualquer hora do dia.



Se antes o hábito era tomar café lendo o jornal de papel, agora você pode checar as notícias pelo celular assim que acorda, antes mesmo de se levantar da cama.

Este movimento, talvez o mais ousado em mais de nove décadas dedicadas ao jornalismo, é uma transformação que começou já há algum tempo por aqui com o uso de ferramentas que permitem colocar o leitor no foco do conteúdo, ou seja, sabendo em tempo real o que ele quer ler, mas sem deixar de informar aquilo que ele deve saber.

Vamos acompanhar a jornada do leitor durante o dia, desde as primeiras horas, com o boletim matinal de notícias enviado por e-mail, passando por notificações no celular durante o dia sobre temas importantes, até o fim do dia com um resumo do que é mais importante no Espírito Santo.

Nosso objetivo é entregar o conteúdo em todas as plataformas digitais em que o público estiver. Vamos entregar nossas notícias no momento em que elas acontecem, nas redes sociais, no WhatsApp, por notificações via navegador ou aplicativo de A Gazeta, e também por e-mail.

A Gazeta vai manter sua missão de informar com responsabilidade, garantindo a credibilidade que nos trouxe até aqui, mas com a promessa de sermos cada vez mais ágeis e antenados com o movimento da audiência. No mundo superconectado em que vivemos, cada minuto é essencial quando se busca informação de verdade.

Os desafios no horizonte do jornalismo profissional são incontáveis, sabemos. Mas de uma coisa podemos ter certeza: não faltará informação para apurar, checar e publicar. Que venham os próximos 91 anos dessa história marcada pelo compromisso de ser e estar com o capixaba.

Este vídeo pode te interessar

*O autor é editor de Distribuição do site A Gazeta

A Gazeta integra o Saiba mais