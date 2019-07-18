O sonho de ser mãe não pode ser adiado: mulheres têm data de validade

Sandra Freitas*

Quais as três principais causas da infertilidade? Fiz essa pergunta para um especialista. E sabe qual foi a resposta? Em primeiro lugar, idade; em segundo lugar, idade; e em terceiro, idade. Isso mesmo! Depois vem as outras causas.

Eu engravidei com 45 anos de forma natural. Sim, e tenho divulgado minha história através do livro, “Acredite no Seu Milagre”. Levo esperança às mulheres que, como eu, enfrentaram problemas pelo caminho, e a gravidez teve que ser adiada. Eu fiz três fertilizações in vitro que não deram resultado e fiquei viúva com 38 anos, tendo meu sonho de ser mãe interrompido. Tive meu filho bem mais tarde, com 45 anos, e brinco que engravidei de forma natural aos 45 do segundo tempo.

Mas com minha história não quero ser um exemplo para que você adie seu planejamento de maternidade. Nós mulheres temos prazo de validade. Já nascemos com nossos óvulos. Eles vão sendo eliminados ao longo dos anos e envelhecem com a gente. A ciência está avançada, mas tem algo que ela não é capaz de fazer: produzir óvulos. Depois dos 35 anos, o índice de gravidez entra em declínio.

De acordo com o embriologista da Clínica Unifert, Irineu Degasperi, as mulheres chegam à clínica em média com 38 anos, idade já considerada avançada. Nesta idade, a chance de ter sucesso num tratamento de fertilização in vitro é de 20%. Depois dos 40, o índice cai com muita rapidez. Aos 45, a chance é de apenas 1%.

Com 45 anos, o risco de gerar bebês com doenças aumenta, e o índice de aborto chega a 80%. Eu tive uma gravidez tranquila e meu filho nasceu saudável. Digo que é o meu milagre que veio no tempo de Deus. Você também deve conhecer pessoas que tiveram filhos saudáveis com 45 ou mais. Mas, cientificamente, as chances são pequenas.

Além da idade, diversos outros fatores afetam a fertilidade feminina e também masculina, que é bem mais comum do que se imagina. No nosso mundo ainda machista, coloca-se a responsabilidade na mulher, mas os dados mostram que homens e mulheres estão empatados. As causas da infertilidade são 30% femininas e 30% masculinas.

Priorize o sonho de ser mãe, para evitar sofrer com a dor da angústia da luta contra o tempo. Essa dor não tem remédio.

É preciso ter fé. Mas a fé tem que vir acompanhada de responsabilidade e ação. Faça a sua parte. Se você já vem fazendo tudo o que está em suas mãos, não desista, persista e descanse nAquele que é dono da vida. Acredite no Seu Milagre!

*A autora é jornalista e escreveu o livro “Acredite No Seu Milagre”

