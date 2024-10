O poder da base segura para casais: como fortalecer seu relacionamento?

Abordar a temática que envolve a relação de casais é sempre algo que desperta o interesse na sociedade de forma geral. Entre os vários fatores que podem influenciar a dinâmica e o sucesso de um casal, o elemento fundamental para um relacionamento saudável, sem dúvida, é a possibilidade de sermos vulneráveis nessa relação. Explico.



Para John Bowlby, criador da teoria do apego, é a partir de uma relação segura (base segura), vivenciada ainda na infância, que nos tornamos emocionalmente saudáveis. Essa base segura fornece a confiança necessária (em si e no outro), estabelece protótipos de interações saudáveis e indica um modelo de relação que servirá como o norte para todas as demais relações (familiares, sociais e amorosas).