O legado do Rei que fez da camisa sua segunda pele

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Rômulo Augusto Penina*

Dias depois de marcar seu milésimo gol, Pelé, em 26 de novembro de 1969, foi entrevistado nas Páginas Amarelas da revista “Veja”. Na ocasião, o Rei deixou palavras que merecem ser lembradas. Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, em 23 de outubro de 1940. Depois de tantas alegrias ao futebol brasileiro, hoje é vítima de doença que lhe impede de viajar pelo mundo, fato que não o permitiu ir à abertura da Copa do Mundo da Rússia. Mas uma coisa é certa: se o recordista de gols e glórias estivesse em campo, jamais o Brasil teria perdido o fatídico jogo contra a Alemanha por 7x1.

Voltando à entrevista, Pelé falou sobre fama e racismo com extrema segurança, assunto que tantos anos depois ainda é regado a preconceitos. “Ser famoso não causaria problema dentro de um avião por causa dos autógrafos, já que sou o último a sentar. Nunca senti racismo em parte alguma, qualquer torcedor anônimo recebe o mesmo carinho que dou às maiores autoridades”.

Pelé continuou a conversa respondendo sobre como tão curta pode ser a carreira de um jogador. “É preciso que o jogador pense no futuro com seriedade, honestidade, levando em consideração que a fama um dia acaba. Faço tudo para que o futebol não seja incomodado pelos negócios. Eu já fui pobre e bastante feliz, graças a Deus. O dinheiro é apenas uma parte da vida”, disse. “Eu, por exemplo, lucro mais com a publicidade”, completou.

O Rei ensina também sobre amadurecimento pessoal e desmestifica a fama de que os jogadores são mulherengos. “É verdade que os jogadores casados encaram mais seriamente a sua profissão, nos concentramos depois de solteiros. Meu sonho maior depois do milésimo gol é ser papai de um menino e ajudá-lo na carreira que ele mesmo escolher”.

Para além de encarar o futebol como hobby, ele falou sobre a profissionalização do esporte. “O atleta precisa saber qual o adversário que está enfrentando. Se o marcador é duro, mas leal, também devemos ser. O jogador brasileiro já vê o futebol como profissão”.

Fã confesso de das cabeçadas de Baltazar, dos lançamentos de Didi e da inteligência de Zito - que sempre foram uma inspiração -, Pelé afirma que o ato de socar o ar depois de marcar um gol é um momento de expressão. E sua marca. É sempre bom lembrar do verdadeiro Rei dos gramados, aquele que fez de nossa camisa a sua pele.