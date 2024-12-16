Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ana Paula Morbeck

Artigo de Opinião

É advogada, vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB-ES e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões do Espírito Santo (IBDFAM-ES)
Ana Paula Morbeck

O fim do casamento não é o fim

Se fosse possível não romantizar o casamento e pensar nele como um contrato, no qual duas pessoas resolvem fazer uma sociedade. Quem em sã consciência abre uma empresa querendo fechar?
Ana Paula Morbeck
É advogada, vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB-ES e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões do Espírito Santo (IBDFAM-ES)

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 15:55

Publicado em 

16 dez 2024 às 15:55
O encantamento, a grande paixão, os planos juntos e, de repente, o fim.
A cada história ouvida no escritório de advocacia voltado para a área de família, fica sempre uma pergunta dentro de mim: em que momento aquela pessoa ou mesmo aquele casal percebeu que a sintonia foi perdida, que o encanto acabou. Muitas vezes também quem está ali diante de mim ainda gostaria que o casamento fosse restabelecido, mas foi a outra parte quem decidiu.
Se fosse possível não romantizar o casamento e pensar nele como um contrato, no qual duas pessoas resolvem fazer uma sociedade. Quem em sã consciência abre uma empresa querendo fechar? Quem quer a falência? O fim do casamento é a falência da relação conjugal. Qual o motivo? Faltou fomento? Faltou investimento?

Veja Também

É verdade que a Bíblia condena o divórcio?

Os divórcios motivados pelo vício em bets e jogo do tigrinho: 'Meu marido vendeu nossa casa'

Divórcio, inventário e partilha em cartório: o que ainda não ficou claro sobre mudança?

Ainda tem a questão do desapego, dos hábitos e costumes e a dolorosa saída do lar. Quantos casos de “ele (ou ela) saiu de casa”. A dor de quem fica é maior do que a dor de quem sai? Sempre me questiono. É o canto da casa, o travesseiro, o lado da cama… e, para quem fica, quantas lembranças (boas ou ruins), agarradas em cada canto.
Existe jeito certo de colocar o fim? Qual o momento ideal? Quando se percebe que a relação está findando? Há como ter essa percepção?
Divórcio; separação; rompimento; relacionamento
Divórcio; separação; rompimento; relacionamento Crédito: Freepik
Pouco tempo de namoro é algo a se considerar? Mas e quando o tempo enorme de namoro também resulta em um casamento breve?
Com tanto tempo de atuação, acumulamos os casos que são lembrados com frequência, outros menos, outros corriqueiros, e outro questionamento me vem: já ouvi de tudo? Ainda vou me surpreender?
Findando mais um ano de atuação fica a certeza: o divórcio não é o fim, mas o recomeço de uma nova história! Que sejamos felizes!

Tópicos Relacionados

Casamento Divórcio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados