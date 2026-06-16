O Espírito Santo parou de esperar o futuro. Decidiu construí-lo

Enquanto o país ainda debate como vencer o "custo Brasil", o nosso Estado parou de debater e começou a resolver. E talvez esse seja o diferencial mais capixaba: aqui, o crescimento não foi sorte. Foi visão, planejamento, coragem e uma rara convergência entre o público e o privado para pensar grande e juntos.





Os investimentos em infraestrutura não são isolados. São capítulos de uma construção de décadas que agora aparece em escala nacional. Só nos próximos cinco anos, a Bússola do Investimento (Observatório Findes) mapeia mais de R$ 100 bilhões em investimentos produtivos até 2030, com quase 93% vindos de capital privado ou misto. E quando o dinheiro privado aposta nesta proporção, não é especulação, e sim convicção de que estamos no caminho certo.





E aqui estamos falamos do Porto Central, em Presidente Kennedy: já saiu do papel — obras desde 2024, mais de R$ 16 bilhões projetados e operações para 2028 (fonte do Ministério de Portos e Aeroportos). Temos a primeira autoridade portuária privada do país e isso também não é coincidência. Da força dos terminais consolidados, como Vila Velha, Vitória, Tubarão e complexo portuário da Barra do Riacho.