O direito ao erro: o que a escola perde quando a resposta certa está sempre disponível

Convém tratar esse achado com a cautela que ele próprio pede. A amostra é pequena, as sessões foram breves e o artigo, à época de sua divulgação, ainda não havia passado por revisão por pares. Não se trata de anunciar que a tecnologia apodrece o cérebro, conclusão sensacionalista que o próprio estudo não autoriza.





Trata-se de algo mais modesto e mais interessante: a evidência preliminar de que a conveniência de obter a resposta pronta pode ter um custo no processo que deveria produzir aprendizagem. E esse ponto conversa com um corpo de pesquisa muito mais antigo e consolidado.





O conceito foi cunhado em 1994 pelo psicólogo cognitivo Robert Bjork, da Universidade da Califórnia, e desenvolvido ao longo de décadas com Elizabeth Bjork: as dificuldades desejáveis. A tese é contraintuitiva. Bjork distingue desempenho de aprendizagem e demonstra que as condições que fazem o desempenho melhorar rapidamente no curto prazo costumam ser péssimas para a retenção duradoura, enquanto as condições que impõem desafio e desaceleram o ritmo aparente do aprendizado tendem a otimizar a memória de longo prazo e a transferência do conhecimento a contextos novos.





Reler a matéria produz uma agradável sensação de fluência, mas essa fluência é enganosa: cria a ilusão de domínio que evapora assim que o estudante deixa a sala. O esforço de recuperar uma informação parcialmente esquecida, ao contrário, é justamente o que fixa a memória.





O erro ocupa o centro desse mecanismo. Arriscar uma solução, descobrir que estava equivocada e refazer o caminho: esse ciclo de tentativa falha e reconstrução é o próprio motor da aprendizagem profunda.





Há uma ressalva que Bjork faz questão de sublinhar: nem toda dificuldade é desejável. A que nasce de instrução confusa, de sobrecarga ou de falta de base prévia não ensina nada, apenas frustra. O erro produtivo pressupõe que o estudante tenha repertório para eventualmente acertar. Não se defende o sofrimento gratuito, mas o desafio calibrado, aquele que exige do estudante reconstruir sozinho o que ainda não domina.