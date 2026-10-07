Habitar a cidade é mais do que ter um teto

Embora o indicador tenha recuado em relação ao ano anterior, a dimensão desse déficit mostra que garantir moradia adequada exige mais do que ampliar o número de unidades habitacionais: é preciso pensar onde essas moradias estão, como se conectam à infraestrutura, ao transporte, aos serviços e às oportunidades da cidade.





A falta de acesso à habitação digna, no entanto, não se limita à ausência de um endereço adequado. Ela produz efeitos que se espalham por toda a sociedade, aprofundando desigualdades, dificultando o acesso à educação, ao trabalho, à saúde e aos serviços públicos e aumentando a exposição de famílias a situações de vulnerabilidade.





Quando parte da população vive em territórios precários, distantes ou sem infraestrutura, toda a cidade sente os efeitos dessa desigualdade. Por isso, discutir habitação é também discutir oportunidades, qualidade de vida e o próprio desenvolvimento das cidades.





No Brasil, esse debate ganha contornos ainda mais urgentes. As desigualdades urbanas estão presentes na forma como ocupamos o território, na distância entre moradia e trabalho, no acesso desigual a equipamentos públicos e na vulnerabilidade de comunidades diante de eventos climáticos.





Quando uma parcela da população precisa morar em áreas sem infraestrutura ou sujeitas a riscos, não estamos diante apenas de um problema habitacional. Estamos diante de um desafio de planejamento urbano.





É nesse ponto que arquitetura e urbanismo precisam ser compreendidos como instrumentos de transformação social. Planejar uma cidade não é apenas desenhar ruas, edifícios e espaços públicos.





É pensar em como as pessoas circulam, trabalham, convivem, acessam serviços e constroem suas vidas. É considerar as características de cada território e garantir que as decisões sobre seu futuro não deixem ninguém para trás.





O Espírito Santo, com suas diferentes realidades urbanas e territoriais, também precisa manter esse debate vivo. Mais do que ocupar novas áreas, é preciso qualificar os territórios existentes, aproximar moradia, trabalho e serviços, valorizar o patrimônio e criar condições para que os espaços se tornem cada vez mais um lugar de vida, convivência e pertencimento.