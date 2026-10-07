Projeto de lei da Serra copiado por deputada mais votada de SP está na Justiça

Eleita deputada estadual mais votada de São Paulo nas eleições deste ano, com 1.956.238 votos, Eduarda Campopiano (PL) apresentou, enquanto vereadora de Praia Grande (SP), um projeto de lei que reproduziu trechos de uma iniciativa criada na Serra, no Espírito Santo.





A proposta capixaba, que prevê multas para o consumo de maconha e outras drogas em espaços públicos, acabou virando lei e atualmente é alvo de uma ação que questiona sua constitucionalidade no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





O caso faz parte de um levantamento da BBC News Brasil, que identificou artigos e justificativas de projetos apresentados por Campopiano semelhantes a propostas que já circulavam em outras casas legislativas. No caso relacionado ao Espírito Santo, a reprodução foi além do conteúdo: o texto apresentado pela vereadora de Praia Grande manteve uma referência expressa ao município da Serra.





Segundo o levantamento da BBC News Brasil, o projeto protocolado por Campopiano em maio deste ano reproduziu dispositivos de uma proposta apresentada na Câmara da Serra em janeiro de 2025 pelos vereadores Pastor Dinho Souza (PL) e Agente Dias (Republicanos).





A iniciativa paulista sobre multas pelo consumo de drogas previa que valores arrecadados com as punições fossem destinados a organizações que atuassem “no município da Serra”, cidade capixaba localizada a mais de 700 quilômetros de Praia Grande. Veja imagem abaixo: