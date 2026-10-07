Violência patrimonial contra idosos: como identificar e prevenir?

O envelhecimento da população brasileira ganha cada vez mais relevância: atualmente, o país reúne 36,6 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número que pode chegar a 61,5 milhões nas próximas duas décadas. Os dados, divulgados pelo Ministério da Saúde em setembro, evidenciam uma mudança demográfica com impactos que vão além da área da saúde, exigindo novas estratégias para o cuidado, a assistência social e o suporte às famílias.