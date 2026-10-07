Quando tudo é violência, nada é violência

O bullying, por exemplo, não é uma briga isolada nem uma brincadeira entre iguais. É uma intimidação sistemática, repetida, intencional e marcada pela desigualdade de poder. Machuca, fragiliza quem não consegue se defender e pode levar ao apagamento subjetivo.



O racismo vai além do xingamento, embora a ofensa racial seja crime. É um sistema que estabelece que algumas vidas valem menos. Quando uma criança relata ter sofrido racismo, é preciso acreditar nela, acolher sua percepção e investigar o ocorrido para garantir sua proteção.



Também é necessário distinguir quem age com intenção discriminatória de quem reproduz uma fala sem compreender seu significado. A criança precisa de escuta, orientação e letramento racial. Isso não significa deixar passar: quem aprende também deve responder pelo que faz. As consequências precisam ser claras, educativas e capazes de ampliar a compreensão, não de rotular ou humilhar.



A xenofobia, palavra formada pelos termos gregos xenos (estrangeiro) e phobos (medo), expressa a rejeição ao estrangeiro. Curiosamente, a Grécia que nos legou essa palavra também nos deu a Odisseia. Ulisses vagou por anos em terras desconhecidas, dependendo da hospitalidade alheia, então considerada sagrada. Reconhecer a humanidade do outro é também afirmar a nossa. Só sei quem sou quando me vejo nos olhos de alguém diferente de mim. A humanidade nasce do encontro, não da solidão.



A discriminação de gênero aparece quando meninas e meninos são tratados de forma desigual quanto ao que podem vestir, sonhar e ser. Está na proibição de que meninos expressem emoções e meninas manifestem opiniões. Discriminar é fechar portas e diminuir alguém por quem essa pessoa é.



Já a misoginia é o desprezo pelo feminino, o ódio às mulheres e a ideia de que valem menos. Não se confunde com discordar de uma mulher ou terminar um relacionamento. Manifesta-se na violência disfarçada de piada e no controle apresentado como cuidado.



A homofobia atinge quem ama alguém do mesmo sexo. Não se resume a uma opinião contrária: manifesta-se na agressão física ou simbólica, no xingamento recorrente, na piada que humilha, na exclusão do grupo e até na expulsão de casa. É negar ao outro a mesma humanidade que reconhecemos em nós.



A transfobia, por sua vez, é a violência contra pessoas cuja identidade de gênero não corresponde ao gênero que lhes foi atribuído ao nascer. Ter dúvidas ou não compreender não é o mesmo que discriminar. A violência está em tratar alguém como menos humano, recusar seu nome, negar-lhe o acesso ao banheiro adequado ou desrespeitar seu corpo. Desde 2019, o STF equipara a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, reconhecendo nessas condutas a negação da dignidade humana.



Pais e mães, escutem seus filhos antes de nomear. Perguntem o que aconteceu e como se sentiram. Antes de acusar, procurem compreender. Depois, ajam: diante do bullying, procurem a escola; diante do racismo, não aceitem que a situação seja minimizada com um “foi sem querer”; diante da homofobia, protejam seus filhos.

