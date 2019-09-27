Novo jornal A Gazeta é, de novo, pioneiro em inovar

Há alguns anos começaria escrevendo “chegamos até aqui”. Mas aí é que está: não há ponto final na inovação. Talvez nunca teve e o que faltava era estarmos mais presentes no digital para entendermos o movimento. O fato é que o primeiro passo para tornar a experiência de transformação positiva é vê-la como início de algo muito maior. Agora, rompemos uma nova era que é mais que a descontinuação de um jornal diário ou investimento em um site que será referência mundial. Somos espelho de uma sociedade que há muito expandiu os horizontes na web, que não tem fronteira e também não impõe limites.

Lembro-me, mais novo, de ouvir meu pai: “Para onde vamos viajar?”. De fato, tomaríamos um avião, mas antes disso explorávamos os sítios via mapas online. Eu, ele e mamãe sentados em família à frente do computador. Visionário? Talvez. Mas isso é que é desfrutar das maravilhas que a conexão traz de vento em popa. Hoje, minha avó, de 84 anos, faz o mesmo “navegando” - como ela mesma diz - nas redes sociais. Sozinha.

Esses exemplos são só dois dentro de milhares. Mas ilustram bem o que você, leitor, poderá ter em mãos a partir de já. De onde estiver e para onde for vai ler e viver o que há de melhor em termos de conteúdo do Espírito Santo, Brasil e mundo. Vídeos, podcasts, programas online e hotsites vão virar páginas do nosso jornal, que ao se estabelecer na nova A Gazeta é, de novo, pioneiro em inovar.

O desafio de reinvenção é da empresa, claro, que em 2019 faz 91 anos. Mas a idade dela é um incentivador que faz-nos, colaboradores, ter a mesma vontade de chegar a esse marco de jeito tão moderno. E, assim como vocês, que nos leem, vamos dia a dia conhecer mais e melhorar na arte de dominar links e distribuição e produção de notícias. É o jeito atual de fazer jornalismo. Com qualidade que sempre teve e terá. E é para essa era que te convidamos a compartilhar conosco. Sejamos bem-vindos ao mundo da transformação!

*O autor é repórter do Divirta-se

