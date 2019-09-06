Novas tecnologias são relevantes para desenvolver a mobilidade urbana

Seja no desenvolvimento de aplicativos,. seja na incorporação de componentes menos poluentes, a tecnologia cumpre um papel elementar para a mobilidade urbana

Publicado em 06/09/2019 às 20h33
Atualizado em 29/09/2019 às 14h45

Mobilidade urbana

Pablo Lira*

A industrialização tardia brasileira desencadeou um processo acelerado de urbanização na metade do século XX. Nesse período, as cidades se expandiram sem um planejamento urbano adequado.

> Promessas de mobilidade urbana que não saíram do papel no ES

Na primeira década do século XXI, a urbanização brasileira diminuiu o ritmo, até mesmo pelo adensamento populacional das grandes cidades e regiões metropolitanas. A transição urbana brasileira se encontrava em avançado estágio, com mais de 80% da população residindo em cidades. Em demografia, a transição urbana pode ser definida como o processo no qual a população urbana supera a população rural.

> Transporte público e mobilidade são tratados com improviso

Nesse contexto de intensa expansão urbana brasileira, vários desafios demonstraram a necessidade de um olhar especializado, a saber, agravamento de desigualdades socioeconômicas, acirramento da segregação socioespacial e aumento da criminalidade violenta. Ainda nesse quadro, a mobilidade urbana configura como um dos principais desafios do país.

Estratégias econômicas de estímulo ao consumo, via a renúncia fiscal para a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), implementadas pelo governo federal, contribuíram para expandir ainda mais a frota de veículos no início da atual década. Todavia, a estrutura viária urbana não se ampliou suficientemente para comportar tal expansão.

A problemática da mobilidade brasileira pode ser compreendida a partir desse contexto. À luz da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a priorização conjunta do transporte não motorizado e do transporte coletivo torna-se uma medida importante para mitigar os impactos desse fenômeno. A estrutura viária das cidades brasileiras não comporta o ritmo de expansão da frota de veículos. Tal priorização deve ser acompanhada de medidas estratégicas no âmbito do planejamento urbano.

Esse planejamento deve garantir condições viárias, ambientais e de acessibilidade que influenciem os cidadãos a diminuírem o uso do transporte motorizado e do transporte individual. Nos últimos anos, estamos observando melhores condições, porém ainda longe do adequado, para a expansão do modal cicloviário, por exemplo. Além disso, é relevante fortalecer a intermodalidade e a incorporação das novas tecnologias no transporte coletivo.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) apresentam ferramentas que podem potencializar e inovar os serviços no transporte. Seja no desenvolvimento de aplicativos que possibilitem o geomonitoramento de ônibus, o que favorece uma maior eficiência ao sistema de transporte, seja na incorporação de componentes menos poluentes nos veículos, a tecnologia cumpre um papel elementar para a mobilidade no atual estágio da transição urbana.

*O autor é doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo e professor da UVV

A Gazeta integra o

Saiba mais
trânsito veículos

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.