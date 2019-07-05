Não podemos aceitar que Moro seja deus e pecador ao mesmo tempo

Ananda Miranda*

Dia desses me deparei com uma imagem gigante de Santo Expedito. Fiquei ali parada me perguntando quantas causas impossíveis ele já realizou para se tornar santo ou para merecer uma estátua de tamanho monumental, afinal só alguém com uma história ilibada entra para o hall divino dos santos, que fica logo ao lado do também prestigiado salão dos mitos.

Os mitos andam em alta. Em terras brasileiras é mais fácil ser mito sendo presidente ou juiz, já que a maneira como o aspirante a mito profere seu discurso arrebata mais do que o próprio discurso.

Veja bem, durante o ciclo do ouro brasileiro, a coroa portuguesa criou o Quinto, imposto que taxava em 20% todo o ouro descoberto. Os mineradores, à época dotados de uma sabedoria empreendedora, criaram um dispositivo: o incrível Santo do Pau Oco.

Tratava-se de uma estátua oca de qualquer santo, não importando a fé, que escondia dentro da sua santidade parte do ouro extraído. Assim, o Quinto seria cobrado apenas sobre uma parcela da riqueza. Popularmente, Santo do Pau Oco é o cara que articula um discurso que nem o próprio sustenta.

Voltando aos mitos. Atualmente, podemos entendê-los como quem satisfaz profundas aspirações éticas comuns aos mortais, e isso requer exemplos práticos. Não basta parecer santo, mas cumprir função de cofre de desvios morais.

A corrupção, antes da prática ilícita de enriquecimento, é a corrosão de leis e costumes, tornando-os imorais e antiéticos. Portanto, não é aceitável que um juiz para combater a corrupção, viole as regras do jogo, agindo ilegalmente, passando por cima da Constituição, desviando dos 20% do Quinto a sua própria parcela de ouro para ser nomeado Super Ministro.

Não podemos aceitar que Sergio Moro seja deus e pecador ao mesmo tempo. Não podemos achar justo todo e qualquer julgamento em que o juiz seja também o acusador. Não podemos jamais aceitar discursos de mitos que querem virar santos em altares da justiça, porque, ao fim e ao cabo, estão condenados a serem Santos do Pau Oco.

*A autora é designer e especialista em Marketing Político

