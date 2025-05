LCIs com prazo mínimo reduzido: medida pode impulsionar o crédito imobiliário

O Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu de nove para seis meses o prazo mínimo de vencimento das Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). A mudança foi bem recebida por entidades do setor, que enxergam na medida um reforço importante ao financiamento imobiliário.



As LCIs são uma das principais fontes de recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), base do crédito imobiliário no Brasil. Tradicionalmente abastecido pela poupança, o sistema vem sofrendo com saques superiores aos depósitos, o que reduz o saldo disponível para os bancos emprestarem. Nesse cenário, tornar as LCIs mais atrativas — ao permitir prazos mais curtos — ajuda a equilibrar o funding e manter o fluxo de crédito no mercado.

Além de essenciais para o sistema, as LCIs também são excelentes opções de investimento. Com rendimento competitivo, baixo risco e isenção de imposto de renda para pessoas físicas, elas se tornaram cada vez mais populares entre investidores. Com o novo prazo mínimo, investidores que priorizam liquidez poderão aplicar por períodos mais curtos, ampliando o interesse nesse tipo de ativo.

Para o consumidor final, esse movimento pode significar mais oferta de financiamento e, no médio prazo, melhores condições. A Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) classificou a medida como um avanço relevante, destacando seu papel no fortalecimento do setor e na ampliação das fontes de captação dos bancos.

A redução do prazo das LCIs é uma medida inteligente, que beneficia todo o ecossistema do crédito imobiliário: fortalece o SBPE, melhora a liquidez para os bancos, amplia as opções para o investidor e, no fim, ajuda mais brasileiros a realizarem o sonho da casa própria com taxas mais justas.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

