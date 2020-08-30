Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Instituições democráticas fortes e menos interesses particulares em partidos
Jefferson Ferreira Alvarenga

Artigo de Opinião

Decepção partidária

Instituições democráticas fortes e menos interesses particulares em partidos

Apesar do papel e dever dos partidos, vivemos um tempo de incertezas, já que as legendas não foram capazes de proporcionar aos cidadãos os direitos sociais, culturais, religiosos, políticos e econômicos
Jefferson Ferreira Alvarenga

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 14:00

Publicado em 

30 ago 2020 às 14:00
Congresso, votação da previdência
Congresso Nacional: Brasil enfrenta fragilidade do sistema partidário e democrático Crédito: Roque de Sá
Na política moderna, os partidos têm um papel central na definição das políticas públicas e na busca pelo bem coletivo. Todavia vivemos um tempo de incertezas, já que as legendas não foram capazes de proporcionar aos cidadãos os direitos sociais, culturais, religiosos, políticos e econômicos.
Essas incertezas em relação aos sistemas partidários implicaram na decepção geral com a própria política, pois nossos anseios enquanto cidadãos não foram alcançados.
Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, os cidadãos sentem uma apatia generalizada pela política, principalmente porque os agentes políticos não cumpriram nem as suas promessas nem as reivindicações populares. O resultado disso foi a fragilidade do sistema partidário e democrático.

Veja Também

Jair Bolsonaro é a vitrine do imaginário conservador brasileiro

Num beco sem saída, Brasília vive em ritmo de ultimátum

Os fantasmas da demonização da política continuam vivos no Brasil

De certo modo, a política brasileira segue o mesmo caminho, os partidos políticos que deveriam proteger os cidadãos cedem aos interesses particulares antes dos interesses públicos. O estudo realizado por Scott Mainwaring no Brasil demonstrou isso e avançou evidenciando o caráter pouco ideológico e a baixa institucionalização dos partidos. Além disso, o fisiologismo partidário, que são as trocas de favores entre os partidos políticos, reforça a decepção do cidadão pela política brasileira.
Atualmente, os diversos grupos de interesses englobam o sistema partidário e lutam na arena política para que seus desejos sejam resguardados. Também os partidos brasileiros utilizam o clientelismo político para satisfazer os interesses partidários e locais, essa realidade política enfraquece as instituições democráticas e o interesse público. Talvez essa seja a principal causa das dificuldades do estabelecimento das instituições democráticas em nosso país.

Veja Também

Bolsonaro é o líder do negacionismo em tempos de pandemia

A quem realmente interessa o fim da Lava Jato e do combate à corrupção?

A pergunta que não quer calar feita a Bolsonaro ainda não foi respondida

É preciso fortalecer as instituições democráticas e enfraquecer os interesses particulares das facções políticas para que os interesses coletivos se sobreponham, e desse modo poderemos fazer uma sociedade justa e igualitária.
*O autor é doutorando em História Social das Relações Políticas e bacharel em Ciências Sociais

Tópicos Relacionados

Partido Político Democracia Política Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados