Inovação fará cada vez mais parte da política públicas do ES

Antônio Carlos de Medeiros*

Em explanação sobre o estado das artes das políticas públicas no seu mandato, o governador Casagrande assevera: “vamos revolucionar a prestação de serviços”. Ele se refere à inovação, foco que vai perpassar transversalmente as políticas públicas. O governo digital estará em todas as políticas públicas, consolidando políticas de Estado não só na gestão fiscal. “Tendo as pessoas como prioridade”, diz ele.

Na infraestrutura, o objetivo é consolidar uma nova plataforma logística, em parceria com o governo federal e a iniciativa privada. Aí, entram a BR 262, o sistema portuário, as ferrovias, e um conjunto de obras que privilegiam a mobilidade urbana, com o novo Fundo de Infraestrutura. A mobilidade é vista como foco nas pessoas e na sustentabilidade, incluindo soluções como ônibus elétrico e mobilidade ativa. A agenda de Estado da infraestrutura e da economia vai incorporar mais startups e mais inovação.

Na saúde, o foco é a atenção primária, com o aumento da expectativa de vida dos capixabas e o predomínio das doenças crônicas no perfil da demanda por saúde. A inovação estará com a utilização da telemedicina, aumentando a qualidade do atendimento, a diminuição de custos e filas. A política de saúde ainda precisa ser consolidada como política de Estado.

Na segurança, já uma política de Estado, com resultados na diminuição de homicídios, é preciso focalizar também os crimes contra o patrimônio. A inovação será a adoção da inteligência artificial e do projeto “cerco inteligente”, com utilização de câmeras e outras ferramentas de inteligência policial.

Na educação, também política de Estado, se intensificará a busca de melhoria das metas de ensino e aprendizagem. Corrigindo pontos frágeis da política, vai ser dada mais prioridade à educação infantil e ao EJA (educação de jovens e adultos). “É preciso cuidar dos milhares de jovens de 15/17 anos que estão fora da escola”, diz Casagrande. As ferramentas do ensino à distância estarão entre as inovações.

Na política ambiental, o governador aponta para o projeto “ES + sustentável” e mostra foco na pauta das mudanças climáticas. Enumera prioridades ao saneamento, com investimentos previstos de R$ 2 bilhões; ao reflorestamento; ao sistema de alarme de riscos e desastre ambiental; e à mobilidade com novas ferramentas sustentáveis.

Com estas prioridades de políticas públicas, o governador quer deixar marcas nas políticas e na Política. Significa “consolidar políticas de Estado e cuidar do equilíbrio entre os três Poderes” no plano estadual. Significa, ainda, “participar do novo pacto federativo, com foco na retomada do crescimento”. Casagrande conclui: “vamos manter a gestão fiscal; conseguimos nota A em 2012, vou entregar em 2022 com nota A”. Parecem alicerces de um novo ciclo político.

*O autor é pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science

