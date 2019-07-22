Guarapari precisa de um olhar mais atento para o turismo

A Cidade Saúde precisa de muito mais apoio e de reconhecimento pela sua importância para o Estado

Publicado em 22/07/2019 às 18h52
Atualizado em 30/09/2019 às 02h27
Praia do Morro, em Guarapari. Crédito: Secundo Rezende/Drone
Gutman Uchôa de Mendonça*

Guarapari, a mais importante porta do turismo do Estado do Espírito Santo, precisa de ajuda. O último verão foi o mais importante de toda sua história, tendo recebido mais de um milhão de turistas de diversos pontos do país.

Solitário, o prefeito Edson Magalhães tem sido o responsável, nos últimos tempos, pelo reordenamento da cidade. Onde parecia que não tinha jeito, ele buscou gente capaz para redesenhar o município, que ganha novos contornos, mais atrações, mais mobilidade. Porém, ainda precisa de muito mais.

Estou em Guarapari desde 1953. Vi a cidade se transformar no que é hoje graças ao esforço de uns raros administradores. Mas o atual prefeito tem surpreendido com sua ação, determinação e coragem.

A impressão que tenho é a de que as autoridades maiores do Estado parecem ignorar que, depois da agricultura de subsistência, que jamais foi olhada pelos políticos da atualidade, o turismo representa uma poderosa força no campo para o desenvolvimento.

Falta enxergarem que Guarapari recebe, dia após dia, milhares e milhares de pessoas que se encantam com suas praias, suas areias monazíticas... Com o extraordinário crescimento do turismo, Guarapari precisa de mais policiamento, de mais segurança, de mais proteção ao visitante.

O sistema policial, embora eficiente, precisa de maior apoio das autoridades estaduais, mais armamentos, mais condições de trabalho.

As nossas autoridades desconhecem a importância que Guarapari tem no turismo do Estado e do país. Guarapari é conhecida mundialmente pelas suas areias monazíticas e pelas belezas naturais. Quem se der ao trabalho de subir suas montanhas, no distrito de Buenos Aires, se surpreende com tudo que existe ali. O trabalho desenvolvido pelo prefeito Edson Magalhães ajudou a dar condições para a expansão do lugar, mostrando suas maravilhas.

Guarapari precisa de muito mais apoio, de reconhecimento, pela sua importância.

*O autor é jornalista

