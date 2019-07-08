Governantes do ES perdem o controle e o tráfico domina os morros

Gutman Uchôa de Mendonça*

Já perceberam que a Ilha de Vitória, capital do Espírito Santo, tem a maior parte de seu território composto de morros e áreas que, pelas posturas municipais, não são edificáveis? Mas lá nas alturas, não tem lei, não tem prefeito, não tem polícia, não tem vigilância sanitária, não tem Crea, não tem Corpo de Bombeiros, cobrança de IPTU, de esgotos, energia, taxa de iluminação pública, nada! É a lei do cão, onde quadrilhas disputam o comando do tráfico na Grande Vitória.

Moradores de rua, drogados e bandidos povoam um fantástico território onde o sistema policial é “impotente”. No Morro da Piedade (o nome é singular), traficantes expulsaram moradores queimando suas casas e peitam a segurança pública com ameaças, prometendo expulsar ainda mais, aqueles que se rebelarem contra suas ordens.

Tem dia em que o comércio amanhece fechado e crianças não vão para as escolas simplesmente porque os traficantes não querem, montam guarda, armados, e dão tiros a esmo.

Hoje não é como ontem. Não era um mar de rosas, mas pelo menos os bandidos não fechavam o comércio, as escolas e até os estabelecimentos de saúde pública.

É verdade que toda essa tragédia foi montada durante anos e anos de um populismo irresponsável. O poder público colocava energia às custas de quem mora na parte baixa e paga impostos escorchantes.

Na luta desesperada de cobrar impostos, o Estado, o município e até mesmo a União desconhecem que existe uma tragédia econômica montada no país pela classe política corrupta capaz de tudo, de tudo mesmo, para se manter no poder.

Não tem jeito. Vivemos sob o mando da delinquência sem limites. E a coisa vai piorando exatamente onde os governantes se mostram fracos, incompetentes, perdulários. O chamado Estado brasileiro é uma verdadeira tragédia.

Enquanto isso, a preocupação do poder público hoje é sobre as novas regras sobre o uso de patinetes. Será que essa gente, que pensa que governa, sabe o que está fazendo?

*O autor é jornalista

