Geração de empregos e desenvolvimento do ES em tempos de pandemia

Plano ES estima a criação de mais de 100 mil vagas de emprego Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo alcançou um importante marco na geração de empregos: desde o início das ações do Plano Espírito Santo – Convivência Consciente, em julho de 2020, registramos um saldo de +50.476 postos de trabalho no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia , referentes ao mês de abril deste ano.

O número equivale a mais da metade da meta de geração de empregos estabelecida pelo Plano para ser cumprida até dezembro de 2022. Significa dizer que, um ano e meio antes do vencimento do prazo estabelecido, nós já alcançamos metade das vagas de empregos colocadas como meta. E isso em plena pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Esse importante resultado é fruto do trabalho cooperado entre os Poderes, setor produtivo, bem como das iniciativas pública e privada e das entidades da sociedade capixaba como um todo. Quando um Estado tem planejamento, organização e, sobretudo, uma liderança política comprometida, como temos no Espírito Santo com o nosso governador Renato Casagrande , temos resultados.

Além da estimativa de criação de mais de 100 mil vagas de emprego, o Plano ES contempla ainda quase R$ 33 bilhões em investimentos do governo do Estado, do governo federal e do setor privado até o final de 2022. O objetivo é promover o desenvolvimento econômico e priorizar as pessoas, de modo a reduzir os impactos sofridos pela população capixaba em decorrência da pandemia.