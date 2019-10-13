Festa da Penha 2020 se prepara para se tornar um marco na memória do ES

Imagem de Nossa Senhora da Penha na Romaria dos Homens. Crédito: Bernardo Coutinho

O capixaba é um povo de fé. E para manifestar o amor e a devoção à Nossa Senhora das Alegrias, persevera na caminhada em homenagem à santa. Mais do que um marco religioso, a próxima edição da Festa da Penha, em 2020, quando completará 450 anos, será também um evento histórico, cultural e intimamente ligado à identidade do Espírito Santo. Sem dúvida, será uma data para registrar na memória de todos os espírito-santenses. É grande a expectativa da comunidade católica e dos devotos de Nossa Senhora das Alegrias para a próxima edição da maior manifestação religiosa do Espírito Santo e uma das mais representativas do Brasil.

Nós, da Comissão Organizadora da Festa da Penha, estamos nos empenhando para fazer uma Festa memorável. Lançamos o Selo Comemorativo dos 450 Anos do evento, com o símbolo que remete ao Santo Rosário, fiel companheiro das preces e caminhadas dos devotos e que representa a união, a fé e a devoção que nos fizeram chegar até aqui. O rosário azul e dourado formando o número 450, presente no selo, estará estampado nas peças alusivas à Festa, marcando visualmente a data.

Outra novidade para a próxima edição é que retomaremos o “Auto de Frei Pedro”, peça histórica e de reconhecimento nacional que não acontecia desde 2014 e agora volta ao calendário oficial do Estado. Assim buscamos valorizar ainda mais a cultura e a história ao longo desses quatro séculos e meio.

Esperamos que do alto da montanha e no coração de cada um de nós, a Padroeira do povo veja seus filhos dando exemplo de devoção e união. Que o capixaba, povo lutador e fiel às suas raízes, renove sua fé no amor que nos faz levantar a cada dia e que se sinta motivado a repassar às futuras gerações a mensagem de carinho à Virgem.

O tema da próxima edição da Festa em 2020, “Todas as gerações me chamarão bem-aventurada”, está em sintonia profunda com a evolução da história da manifestação religiosa e com a perseverança do capixaba em manter viva a chama da devoção à Nossa Senhora. Os tempos atuais têm nos apresentado instigantes desafios. A intolerância, o medo, a violência e a desconfiança insistem em minar a identidade cordata e solidária do nosso povo. Entretanto, ao celebrar a Virgem da Penha, o povo capixaba poderá resgatar aquelas virtudes tão necessárias aos nossos dias. Com certeza, todos juntos, faremos uma festa inesquecível.

*O autor é guardião do Convento da Penha

