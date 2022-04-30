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Kenner Terra

Artigo de Opinião

É pastor, doutor em Ciências da Religião, professor e escritor
Kenner Terra

Exu na Sapucaí e os evangélicos brasileiros

O que resta fazer diante desse impasse é fortalecer o Estado Democrático, defender a laicidade, promover a tolerância e a construção cotidiana de respeito à alteridade
Kenner Terra
É pastor, doutor em Ciências da Religião, professor e escritor

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 02:00

Publicado em 

30 abr 2022 às 02:00
carnaval do rio de janeiro, sapucaí
A Grande Rio pôs múltiplos Exus no sambódromo Crédito: Instagram
escola de samba Acadêmicos do Grande Rio levou para a Sapucaí o enredo “Fala, Majeté! Sete chaves de Exu". A proposta, como explicaram os autores do enredo, era discutir no sambódromo o tema da intolerância religiosa e racismo religioso. Segundo os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, o enredo, além de homenagear o orixá da comunicação, pretendeu desconstruir a imagem demoníaca atribuída a Exu pelos cristãos. O mote seria afirmar que “Exu não é diabo”. Como era esperado, muitos evangélicos repudiaram o samba-enredo campeão.
Na teologia evangélica, o mundo cósmico é divido em duas esferas: divina e satânica. Com um monoteísmo rígido, acreditam que o Deus trino (Pai, Filho e Espírito Santo) e seus anjos representam as forças do bem, enquanto qualquer outra expressão espiritual é colocada no time das trevas, dos seres malignos. Por isso, mesmo que Exu não seja tratado por alguns cristãos dessa parcela de religiosos como o próprio diabo, líder das hostes malignas, ele e os demais orixás serão sempre tratados como seres demoníacos, pois a estrutura teológica possível a esta construção imaginária não permitiria outra atribuição.
Dessa forma, há um ruído semântico irreversível, pois se de um lado a Grande Rio e os adeptos das religiões de matriz africana insistem em explicar aos evangélicos que o conceito “diabo” não se aplica a Exu, por outro, a estrutura religiosa de compreensão de mundo desenvolvida nas igrejas não teria outro lugar para identificação dessa e demais entidades espirituais. A situação fica ainda mais complicada entre pentecostais e neopentecostais, porque a teologia da batalha espiritual, além de ter tal interpretação, também convoca para uma batalha.

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Assim sendo, não há possibilidade de síntese teológica. No máximo, os evangélicos poderiam aceitar que essas expressões são experiências culturais fruto de crendices, o que resolveria em parte um problema muito mais profundo. O que resta fazer diante desse impasse é fortalecer o Estado Democrático, defender a laicidade, promover a tolerância e a construção cotidiana de respeito à alteridade, porque a conciliação de estruturas religiosas de compreensão de realidade tão divergentes, pelo menos em nível popular, não terá muito sucesso.

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