Espírito heroico nas empresas gera lucro e satisfação de colaborador

A maneira de fazer negócios mudou. Os consumidores não se importam apenas com a qualidade de um produto, querem enxergar nele um valor que vai além do simples “ter”. O que essa empresa faz, de verdade, em prol da sociedade? Qual é o seu posicionamento quanto a questões sociais?

Atualmente, 69% dos consumidores brasileiros compram ou boicotam uma marca com base em seus posicionamentos.

Uma das formas de se posicionar é desenvolvendo o espírito heroico dentro da empresa. Como assim espírito heroico? O conceito não tem a ver com os heróis de filmes e livros, mas se relaciona com a ideia de melhorar o mundo por meio das organizações, transformar a vida das pessoas e com um capitalismo mais consciente.

Empresários e empresas, como verdadeiros heróis, não pensam apenas no lucro do negócio, mas principalmente no valor que ele gera para seus stakeholders (todas as pessoas que se relacionam com a empresa) – e na sociedade de forma geral. Combinando interesses do negócio e da comunidade, é possível aumentar o engajamento de colaboradores, atrair e fidelizar clientes, resultando inclusive em maior lucratividade.

A temática também vai ao encontro da definição de uma empresa humanizada. Estas fazem negócios de uma forma diferente, orientadas por um propósito além do lucro. São negócios que se preocupam não só em encantar clientes, mas também em cuidar de seus colaboradores, fornecedores, sociedade e meio ambiente.

Segundo pesquisa, o desempenho financeiro das Empresas Humanizadas do Brasil (EHBR) é seis vezes superior no longo prazo quando comparadas as 500 Maiores Empresas do Brasil. Nestas empresas, a satisfação de seus colaboradores é 224% superior e a dos clientes, 239%.

Mais uma prova de que é possível, sim, gerar lucro e ser socialmente responsável ao mesmo tempo, como um verdadeiro herói. Desta forma, ganham todos os lados, empresa, clientes, colaboradores, sociedade e empresários.

