Enxaqueca é a segunda maior causa de incapacidade no mundo

Uma batalha silenciosa que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. A enxaqueca é uma doença neurológica crônica, com base multifatorial, incluindo mecanismos genéticos, que apresenta sintomas incapacitantes e que deixa os indivíduos em estado médico debilitante durante as crises.

Com duração média de quatro a até 72 horas, a enxaqueca deixa o cérebro em um estado de superexcitação, fazendo com que fique mais sensível e vulnerável a estímulos externos, como luminosidade e sons, e internos, como fatores emocionais.

Caracterizada por um dor intensa e pulsátil, que pode vir acompanhada de náuseas e vômitos, os impactos da enxaqueca vão muito além da dor física. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a enfermidade é a segunda maior causa de incapacidade global, impactando as pessoas na realização de atividades diárias e na qualidade de vida devido à intensidade da dor.

Muitas vezes subestimada e mal compreendida, a doença gera reflexos também no ambiente laboral. De acordo com o maior estudo global sobre pacientes com enxaqueca, o My Migraine Voice, realizada pela European Migraine and Headache Alliance (EMHA), 60% dos profissionais afetados pela versão crônica da doença perdem, em média, uma semana de trabalho por mês.

Além de aumentar o absenteísmo, caracterizado por um padrão habitual de ausências ou atrasos no trabalho, a enxaqueca também afeta a produtividade: a queda chega a 53%. A dor potente altera a capacidade de concentração, fazendo com que a pessoa leve mais tempo para concluir suas tarefas rotineiras e cometa erros com mais frequência, o que gera retrabalho e perda de recursos. Dependendo da atividade laboral, podem ocorrer situações mais graves, como acidentes.

A situação incapacitante, muitas vezes sem apoio ou compreensão, tende a aumentar o estresse e a ansiedade, agravando ainda mais os sintomas da doença e criando um ciclo de dificuldades.

Entre os mais de 11 mil entrevistados para a pesquisa My Migraine Voice, incluindo brasileiros, 84% sentiram que a enxaqueca teve impacto na sua vida profissional. Apesar disso, o estudo mostrou que apenas 18% das empresas oferecem apoio a estes funcionários, apesar de 75% informarem a sua situação. O reflexo é direto: 12% dessas pessoas disseram que perderam o emprego por causa de sua enxaqueca e 13% mudaram de profissão ou carreira.

O primeiro passo para mudar a situação é a sociedade reconhecer que a enxaqueca é um distúrbio neurovascular complexo, que vem acompanhado de outros sintomas que impactam na saúde do paciente e que podem persistir por horas ou até mesmo dias, tornando as atividades diárias, incluindo o trabalho, extremamente desafiadoras para quem sofre com a condição. Abordar e reconhecer esses desafios é fundamental para garantir um ambiente mais saudável, inclusivo e produtivo.

Enxaqueca provoca uma situação incapacitante Crédito: Shutterstock

Já as empresas, podem investir em programas de conscientização e educação sobre enxaqueca, promovendo uma cultura de compreensão e apoio mútuo no local de trabalho, reduzindo o estigma em torno da condição e melhorando o suporte disponível para aqueles que sofrem com ela.